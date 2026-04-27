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ASSE : « Daniel Larsonneur », il passe la deuxième couche

ASSE27 avr. , 13:00
parClaude Dautel
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La claque prise par l'AS Saint-Étienne samedi contre Troyes fait encore très mal aux supporters des Verts. Et pour Patrick Guillou, il faut clairement mettre les choses au point alors qu'il ne reste plus que deux matchs dans la saison régulière de Ligue 2.
Entre déprime et colère, le Peuple Vert a encore du mal à comprendre comment la réception de l'ESTAC, programmée pour être le point d'orgue de la saison stéphanoise, a tourné au fiasco, les Troyens fêtant à Geoffroy-Guichard leur retour en Ligue 1. Alors que Philippe Montanier va devoir trouver la bonne recette pour relancer son équipe avant le déplacement périlleux à Rodez, l'ASSE n'a plus son destin entre les mains, Le Mans étant désormais deuxième. Revenant ce lundi sur la déroute de Saint-Étienne face à Troyes, le consultant de Beinsports et du Progrès estime que ce sont les leaders de l'équipe qui font défaut au pire moment, et Patrick Guillou de citer le cas de Gautier Larsonneur.

L'ASSE n'a plus de patron sur le terrain

Ironisant en baptisant le gardien de but stéphanois Daniel Larsonneur, en référence au prénom que ce dernier portait sur son maillot dans le cadre d'une campagne contre la discrimination lancée par la LFP, Patrick Guillou est cash. « Comment expliquer cette capacité fascinante à disparaître dès que le vent tourne ? À la première gifle, l’ASSE tend l’autre joue pour une belle fessée. L’équipe verte est prise au piège de ses propres illusions. Ça finit en naufrage organisé. « Daniel Larsonneur » symbolise la faillite des cadres. L’ultime rempart aux 112 buts encaissés sur les deux dernières saisons change de costume après le match. En chargé de la communication, mais surtout de diversion, il masque le but vidéo gag encaissé », lance le consultant de Beinsports dans sa chronique pour le quotidien régional.
Samedi prochain, dans un multiplex sous haute tension, l'AS Saint-Étienne se déplacera à Rodez, invaincu en 2026, tandis que Le Mans accueillera Reims avec la Ligue 1 en ligne de mire. Les supporters des deux clubs se préparent à une apnée de 90 minutes, mais du côté des Verts on commence à sérieusement penser aux barrages qui se profilent désormais.
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