ASSE : Davitashvili vendu, la barre des 10 ME dépassée

Si ça tenais qu a moi je l’aurait viré depuis la saison avec Sampaoli
c est pas ce que j ai ecrit?
Keske tant c'est qu'il a pa voulu dire sa ? T'es dans ca tête à halande ?
Mon pronostic : Espagne 1 - 2 Belgique (après prol.) (Pour l'Espagne : but de Oyarzabal ; pour la Belgique : but De Ketelaere et de Lukaku)
https://scontent-cdg4-2.xx.fbcdn.net/v/t39.99422-6/742301224_1451558900062611_8525813955103302467_n.png?stp=dst-jpg_tt6&cstp=mx1024x1536&ctp=s1024x1536&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=ZGlfQ6Gq5-EQ7kNvwHE9qvA&_nc_oc=Ado-bEMPlxrB5R3zUzyJWuQsUekaoI-HKPnV1qF_VkdCM9dQfHAmFHlcUoqoKMQLB0c&_nc_zt=14&_nc_ht=scontent-cdg4-2.xx&_nc_gid=aIGkMt2-2-Q0wKnArNOwBw&_nc_ss=7b2a8&oh=00_AQDMCCSOPYEKHvBN2DJjWWcJG43ocLB2t5PxegIiXMH02Q&oe=6A56F3C6
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