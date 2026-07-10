ASSE : Davitashvili vendu, la barre des 10 ME dépassée
Zuriko Davitashvili

ASSE : Davitashvili vendu, la barre des 10 ME dépassée

ASSE10 juil. , 20:20
parQuentin Mallet
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Zuriko Davitashvili ne devrait vraisemblablement pas réaliser une nouvelle saison en Ligue 2 avec l'AS Saint-Etienne. Les Verts ont reçu une offre orale d'un montant d'au moins 10 millions d'euros de la part de l'Atalanta Bergame.
Les plans de KSV de tout miser lors du mercato estival 2025 pour remonter directement en Ligue 1 ont capoté. Les propriétaires canadiens espéraient qu'en posant 25 millions d'euros pour plusieurs recrues, cela augmenterait drastiquement les chances de remontée de l'ASSE. Sur le papier, ce n'est pas complètement faux. Dans les faits, la réalité a été tout autre. Les Verts ont manqué le coche et resteront une saison supplémentaire en Ligue 2. Pour Zuriko Davitashvili, c'est probablement la saison de trop. L'ailier géorgien fait l'objet d'un intérêt important de l'Atalanta Bergame, alors que la Dea est prête à formuler une offre à 8 chiffres.

Davitashvili a un pied en Serie A

C'est en tout cas ce que révèle Peuple-Vert ce vendredi. Le média spécialisé indique que Zuriko Davitashvili a fait l'objet d'une proposition orale de la part du pensionnaire de Serie A. Aucun montant précis n'a été évoqué, mais il s'agirait d'une offre d'au moins 10 millions d'euros, apprend-on. A l'heure actuelle, les discussions vont bon train entre l'ASSE et le club qui a terminé 7e de Serie A lors de la dernière saison.
De leur côté, les dirigeants stéphanois n'ont pas l'intention de rendre cette opération facile à leurs interlocuteurs. Malgré tout, si les conditions sont réunies, il n'y a désormais plus aucun frein à un départ de Zuriko Davitashvili. Pour rappel, l'ailier géorgien était arrivé contre un chèque de 6 millions d'euros en provenance des Girondins de Bordeaux juste avant la perte du statut professionnel du club au scapulaire. Depuis, il a disputé 67 matchs pour un bilan solide de 25 buts et 13 passes décisives chez les Verts.

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