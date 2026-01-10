ASSE : Davitashvili vendu, c'est validé pour deux raisons

ICONSPORT_279864_0279

Auteur de 8 buts et 1 passe décisive en Ligue 2 cette saison, Zuriko Davitashvili attise les convoitises lors de ce mercato d’hiver. Certains observateurs jugent que l’ASSE doit s’empresser de vendre son ailier géorgien.
Homme fort de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 la saison dernière, Zuriko Davitashvili confirme en Ligue 2 que son statut n’a pas changé. A l'inverse d’un Lucas Stassin, qui est à la peine depuis plusieurs mois, l’ailier géorgien est toujours aussi performant comme le prouvent ses 8 buts en championnat. L’attaquant de 24 ans n’est toutefois pas fan à l’idée d’évoluer en seconde division et aurait aimé quitter Saint-Etienne l’été dernier. Un constat toujours valable en ce mois de janvier.
Cela tombe bien, de nombreuses écuries s’intéressent de près à lui. C’est le cas de Besiktas ou encore de Fenerbahçe en Turquie mais aussi d’Everton et de Benfica plus récemment. Les offres devraient rapidement tomber sur le bureau des décideurs stéphanois, lesquels seraient bien inspirés d’accepter de se séparer de Davitashvili. C’est en tout cas l’avis exprimé par le journaliste Bastien Aubert de But.
Davitashvili peut bloquer l’éclosion de certains joueurs (...) Un départ offrirait une marge de manoeuvre financière 
« Davitashvili peut bloquer l’éclosion de certains joueurs qui tapent à la porte du onze de départ. Un départ en janvier représenterait certes une perte sportive non négligeable pour l’ASSE mais il offrirait aussi une marge de manœuvre financière confortable à Kilmer Sports. Les dirigeants stéphanois pourraient alors réinvestir le montant obtenu pour recruter un ailier rompu à la Ligue 2, capable de performer immédiatement et de s’insérer facilement dans le système de jeu d’Horneland » a lancé notre confrère afin de conseiller la direction stéphanoise.

Reste que selon FootMercato, la position de l’ASSE est pour l’instant catégorique sur le sujet. Le board stéphanois refuse à ce jour de négocier un potentiel départ de l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, le jugeant intransférable afin de se donner toutes les chances de remonter en Ligue 1 à la fin de la saison. Une position appréciée par les supporters des Verts, lesquels espèrent eux aussi que celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’effectif restera à l’AS Saint-Etienne jusqu’à la fin de la saison.
