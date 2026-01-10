ASSE : Davitashvili vendu, c'est validé pour deux raisons

Davitashvili peut bloquer l’éclosion de certains joueurs (...) Un départ offrirait une marge de manoeuvre financière
Et quand ils touchent au but pour 1 trophée depuis des lustres.....BING Le Psg brise leur rêve à ces tocards
Il est l'UN des éléments qui a apporté la LDC mais pas le seul. 30 M par rapport à 20 actuels c'est 50% d'augmentation, s'il n'est pas content avec ça et que donc l'argent plus que le sportif le motive alors c'est le moment d'aller ailleurs et pousser le délire au bout genre en Saudi League et ne pas faire semblant. Je reste persuadé malgré les dires du staff que Gigio est parti pour des questions d'argent, je ne comprendrais pas que l'on fasse une exception pour Dembouz, les deux se valent pour moi dans la conquête du titre Européen.
Laissons la place à Rodriguez qui a montré plus que Satriano dans le rôle de 9 en si peu d'apparitions ... Au pire, même s'il n'arrive pas à marquer, ça change quoi ? On a Endrick en plus
Il a raison ce p'tit, s'il veut remporter des trophées, il doit quitter l'💩OMerde ! La dernière fois que ce club de loosers a remporté un titre, Vaz n'avait que trois ans ! OMdr 😁😂🤣
Et oui et si on avait croqué Greenwood en sacrifiant un défenseur l'OM ne serrait jamais revenu au score. Et si l'arbitre avait mis rouge sur l'attentat et s'il nous avait sifflé nos 2 pénos et si et si...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Le génie de Zuriko Davitashvili 🇬🇪