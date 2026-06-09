L'ASSE propose un mercato de luxe à Ian Cathro

L'ASSE a officialisé ces dernières heures l'arrivée d'Ian Cathro. L'entraîneur écossais débarque dans le Forez avec de grandes ambitions, et sa direction l'a bien compris.

Ian Cathro a été choisi par l' ASSE pour succéder à Philippe Montanier. L'entraîneur de 39 ans reste sur une expérience convaincante à Estoril et aura à cœur de prouver sa valeur à la tête de l'un des clubs les plus prestigieux de France. Sa mission principale sera de ramener les Verts dans l'élite du football français.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Cathro espère pouvoir compter sur des moyens importants afin de renforcer l'effectif de l'AS Saint-Étienne. Qu'il se rassure, Kilmer Sports semble être sur la même longueur d'onde.

Cathro aura des moyens pour monter en Ligue 1

Le Progrès a notamment indiqué que l'ASSE ferait le nécessaire pour répondre aux attentes de l'Écossais lors du Ces dernières heures,a notamment indiqué que l'ASSE ferait le nécessaire pour répondre aux attentes de l'Écossais lors du mercato estival. Cathro prône une philosophie de jeu ambitieuse et résolument tournée vers l'attaque. Afin de maximiser ses chances de réussite en France, le natif de Dundee sera également accompagné de son propre staff, dont la composition doit encore être définitivement validée.

La direction stéphanoise attend également de son nouvel entraîneur qu'il s'investisse rapidement dans l'apprentissage du français afin de réduire au maximum la barrière de la langue avec son groupe.

Le technicien britannique va désormais devoir prendre la mesure de l'environnement dans lequel il évoluera. Les attentes seront élevées et rien ne garantit qu'il bénéficiera d'un soutien inconditionnel en cas de résultats décevants. Son objectif est clair : mettre en place « une équipe qui sait ce qu’elle veut faire, qui travaille avec intensité, qui aide les joueurs à progresser et qui avance avec courage ».

Avec sa direction, il dispose encore de plusieurs semaines pour peaufiner son projet et mettre en place les principes de jeu qu'il souhaite instaurer à Saint-Étienne.