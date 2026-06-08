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Ian Cathro arrive, l’ASSE sort déjà le chéquier

ASSE08 juin , 22:30
parCorentin Facy
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L’ASSE a trouvé son nouvel entraîneur. Personne ne l’avait vu venir, mais c’est le jeune Ian Cathro qui va prendre la succession de Philippe Montanier. Un renfort pour lequel le club stéphanois va devoir payer.
L’AS Saint-Etienne souhaitait mettre la main sur son nouvel entraîneur avant le week-end prochain, l’objectif est atteint. Le club forézien a annoncé dans un communiqué la nomination du technicien écossais Ian Cathro ce lundi. « Nous avons été particulièrement impressionnés par sa capacité à donner une direction claire à une équipe, à faire progresser les joueurs et à créer un environnement de travail exigeant. À Estoril, il a montré qu’il pouvait faire avancer un club » s’est notamment félicité Ivan Gazidis, président de l’ASSE.
Preuve que le technicien écossais de 39 ans était la priorité des Verts, le club stéphanois va mettre la main au portefeuille pour l’arracher à Estoril. En effet, le média portugais Record nous apprend que Ian Cathro était encore sous contrat avec son ancien club jusqu’en 2028 et que sa clause libératoire était d’environ 500.000 euros. L’AS Saint-Etienne a par conséquent été contraint de s’aligner sur cette somme pour faire venir son nouvel entraîneur.

L'ASSE a levé une clause libératoire à 0,5 ME

Un investissement pas anodin, les indemnités de transfert pour les entraîneurs n’étant pas si courantes en France, où les clubs de Ligue 1 sont habituellement très réticents à cette idée au vu de la situation économique du championnat. L’ASSE, qui n’est pas un club de Ligue 2 comme les autres et qui dispose de moyens financiers importants, n’avait visiblement pas envie de bloquer la venue de Ian Cathro sur son banc pour 500.000 euros. L’ex-entraîneur d’Estoril a ainsi pu s’engager en faveur du club forézien, où sa mission sera claire et connue de tous : réussir à faire remonter l’AS Saint-Etienne en première division à l’issue de la saison prochaine.

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Allez demander à Mbappé ,olisé et cherki de défendre des la perte du ballon . Tu attendra la fin du match pour rien .

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Il ne court jamais . 80% du temps il marche . Et quand il est sollicité,il démarre à contre nature ,s'arrête ,ralentit le jeu et arrive à feinter ses propres coéquipiers. C'est un poids pour le moment .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

joueur exceptionnel dans les derniers mètres meme s'il ne fait aucun effort défensif (surtout contre ce type d'équipe qu'il prend un peu à la légère) mais j'ai parfois l'impression quil "dérange" ces coéquipiers par son placement lorsqu'il revient dans le cœur du jeu pour avoir le ballon. je m'explique : ce soir Dembele ou Cherki ou Olise ou Doué n'ont souvent pas pu développer leur jeu car Kyky, suivi par un ou deux défenseurs, bouchait les espaces libres dans lesquels ils auraient pu s'engager, au lieu de libérer les espaces justement. le meilleur attaquant du monde certainement, mais son envie de marquer empêche parfois les autres de jouer à leur niveau (mais difficile de mettre ce mec sur le banc tant son efficacité est immense).

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Pas étonnant que tu sois admiratif de l'Equipe21. Mdr

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Les "dits" journaliste de l'Equipe21 sont des clowns qui ne racontent que des conneries pour faire de l'audimat. Actuellement... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France n'aurait aucune chance de pouvoir espérer vouloir remporter une autre Coupe du Monde. Bien sûr que toute l'équipe est importante avec d'excellents joueurs... mais ce sont les joueurs d'exceptions tel que Kylian Mbappé qui font la différence dans une Coupe du Monde. Je suis sûr que durant cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé va être l’un des meilleurs joueurs de la compétition si ce n’est le meilleur. Par contre… on remarquera que les petites gens de l’Equipe21 ferment leur gueule pour la prestation invisible du Ballon d’or. ^^

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