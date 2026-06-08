Ian Cathro arrive, l’ASSE sort déjà le chéquier

L’ASSE a trouvé son nouvel entraîneur. Personne ne l’avait vu venir, mais c’est le jeune Ian Cathro qui va prendre la succession de Philippe Montanier. Un renfort pour lequel le club stéphanois va devoir payer.

L’AS Saint-Etienne souhaitait mettre la main sur son nouvel entraîneur avant le week-end prochain, l’objectif est atteint. Le club forézien a annoncé dans un communiqué la nomination du technicien écossais Ian Cathro ce lundi. « Nous avons été particulièrement impressionnés par sa capacité à donner une direction claire à une équipe, à faire progresser les joueurs et à créer un environnement de travail exigeant. À Estoril, il a montré qu’il pouvait faire avancer un club » s’est notamment félicité Ivan Gazidis, président de l’ASSE.

Preuve que le technicien écossais de 39 ans était la priorité des Verts, le club stéphanois va mettre la main au portefeuille pour l’arracher à Estoril. En effet, le média portugais Record nous apprend que Ian Cathro était encore sous contrat avec son ancien club jusqu’en 2028 et que sa clause libératoire était d’environ 500.000 euros. L’AS Saint-Etienne a par conséquent été contraint de s’aligner sur cette somme pour faire venir son nouvel entraîneur.

L'ASSE a levé une clause libératoire à 0,5 ME

Un investissement pas anodin, les indemnités de transfert pour les entraîneurs n’étant pas si courantes en France, où les clubs de Ligue 1 sont habituellement très réticents à cette idée au vu de la situation économique du championnat. L’ASSE, qui n’est pas un club de Ligue 2 comme les autres et qui dispose de moyens financiers importants, n’avait visiblement pas envie de bloquer la venue de Ian Cathro sur son banc pour 500.000 euros. L’ex-entraîneur d’Estoril a ainsi pu s’engager en faveur du club forézien, où sa mission sera claire et connue de tous : réussir à faire remonter l’AS Saint-Etienne en première division à l’issue de la saison prochaine.