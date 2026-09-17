ASSE : Cathro craint une catastrophe, ça le rend nerveux

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🤣🤣🤣
Quelle plaisanterie, le PSG a certes toussé en ce début de saison mais il sera 2 ou 3° en Décembre et comme presque toujours bepuis des années 1° à la fin !!! Crois tu sincèrement qu’il a besoin d’un tapis vert pour gagner????
Cela devient dur d'être footballeur Tu dos répondre de suite ?
Serieux !!! Comment ecpliques tu qu’un club comme le PSG n’a pu s'organiser pour obtenir une pelouse toute neuve pour la 1° journée ? J'ignore totalement les causes de cette sitation mais il est normal que le PSG en subisse les conséquences. Dans cette histoire ceux sont les spectateurs parisiens qui sont les plus perdants. Apres un "petit" club comme Rennes qui n’a rien à perdre contre le PSG va engranger un peu plus d’argent, cela ne mettra pas le PSG en pls !!! Rappel pour cette saison le budget du PSG est de 900M€ celui de Rennes 130............
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