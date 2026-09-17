ASSE : Cathro craint une catastrophe, ça le rend nerveux

En raison des nombreux joueurs à forte valeur dans son effectif, l'ASSE est certainement l'équipe de Ligue 2 la plus impactée par la trêve internationale. Pas de quoi rassurer Ian Cathro.

C’est la dernière preuve que l’AS Saint-Etienne n'est pas un club de Ligue 2 comme les autres. Les Verts ont recruté du lourd ces deux dernières années pour un club français, et sont actuellement récompensés avec la première place de leur championnat, en vue de la remontée. Mais après le match choc contre Metz ce samedi, Ian Cathro sera obligé de dire au revoir à plusieurs de ses joueurs.

En effet, l’ASSE a vu Sohaib Naïr, Ben Old, Tamar Svetlin, Áron Csongvai et Zuriko Davitashvili être convoqués par leur sélection respective. Des joueurs internationaux, et bien évidemment capitaux, qui vont beaucoup voyager, et possiblement enchainer les matchs pendant trois semaines, pendant que le reste du groupe restera au chaud dans le Forez. Le nouvel entraineur de l’ASSE avoue que cette situation est quelque peu contrariante pour lui, qui n’a pas été habitué à cela dans ses expériences précédentes.

« On a déjà reçu certaines convocations pour nos internationaux. Savoir que plusieurs joueurs vont disputer entre trois et quatre matchs sur une courte période me rend nerveux, évidemment, même si nous ne sommes pas les seuls à faire face à ça. Le plus important sera leur gestion à leur retour. Mais, à partir du moment où cette trêve internationale a été élargie, la période entre le retour des internationaux et notre prochain match ne devrait pas être si courte. Cette trêve sera toutefois l'opportunité de travailler avec nos plus jeunes joueurs, de les rapprocher du groupe professionnel », a expliqué l’entraineur écossais des Verts, qui sait bien que le groupe perdra en qualité pendant cette période sans match, mais que cela permettra aussi de voir d’autres choses après un début de saison chargé.