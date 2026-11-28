Prêt à envisager un recrutement cet hiver, le Paris Saint-Germain se tient à l’affût d’une belle opportunité. Le club de la capitale a un œil sur la situation de l’attaquant français Marcus Thuram, en désaccord avec ses dirigeants à l’Inter Milan.

A écouter Luis Enrique, le Paris Saint-Germain n’a pris aucune décision concernant le mercato hivernal. L’entraîneur parisien assure que le club francilien ne se précipitera pas sur le marché des transferts malgré les absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué jusqu’à la fin de la saison. On peut tout de même imaginer que Luis Campos ne reste pas les bras croisés. Le conseiller sportif a sans doute commencé à étudier les pistes envisageables.

En plein milieu de la saison, il sera évidemment difficile d’arracher la signature d’une pointure. Le Portugais va plutôt se tenir à l’affût d’une opportunité comme Marcus Thuram (29 ans). L’attaquant de l’Inter Milan, que le Paris Saint-Germain convoitait déjà lorsqu’il évoluait au Borussia Mönchengladbach, ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants. Des négociations sont en cours pour la prolongation de son contrat qui expire en juin 2028. Mais le journaliste Ekrem Konur confirme un désaccord sur le plan salarial. Les deux parties sont très éloignées, à tel point que le Paris Saint-Germain et d’autres grands d’Europe commencent à flairer le bon coup.

Notre confrère cite également le Bayern Munich, Manchester United et Chelsea parmi les clubs attentifs à la situation du Français. Encore faudrait-il que l’Inter Milan acte leur désaccord définitif et ouvre la porte à un départ de Marcus Thuram dès le mois de janvier. Cette fenêtre pourrait représenter la dernière occasion de récolter un gros montant pour son transfert. Le Paris Saint-Germain et les autres courtisans annoncés vont donc attendre pour connaître la décision des Nerazzurri, à supposer que les discussions avec l’international tricolore n’avancent pas d’ici là.