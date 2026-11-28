Sima signe un quintuplé, Lens écrase Angers
Mené deux fois au score en déplacement à Angers, le RC Lens s'est finalement imposé 5-2 avec un quintuplé signé Abdallah Sima. C'est la première victoire des Sang et Or sous les ordres de Didier Digard.
En déplacement chez l'avant-dernier de Ligue 1, le RC Lens était sous pression, le club nordiste n'ayant plus gagné depuis le 24 octobre et son succès contre le Paris FC. Après le départ de Yannick Cahuzac, et son remplacement par Didier Digard, les Sang et Or allaient pourtant être menés au score suite à un but signé El Ouazzani (1-0, 20e). Mais Lens ne baissait pas les bras et égalisait juste avant la pause par Sima, l'international sénégalais frappant une première fois (1-1, 43e).
Après la pause, le SCO repassait devant au score encore une fois par El Ouazzani (2-1, 48e). Mais c'était le début du show Abdallah Sima. En effet, ce dernier marquait quatre buts (64e, 70e, 76e et 81e), signant là un quintuplé rarissime en Ligue 1. Le dernier en date avait été réalisé par Carlos Eduardo avec Nice à Guingamp il y a douze ans. Replacé avant-centre par Digard, Sima a touché 10 ballons dans la surface angevine, tiré à huit reprises et marqué cinq buts. Grâce à cet exploit, le RC Lens s'est remis dans le bon sens à Angers (5-2) et surtout a retrouvé le moral. Un résultat à confirmer le week-end prochain à Bollaert contre Le Havre, l'ancien club de Didier Digard. Pour le SCO, la situation se complique encore, mais le président angevin a déjà fait savoir que Stéphane Gilli n'était pas en danger.
28 novembre 2026 à 17:15
Ligue 1
Angers SCO
El Ouazzani20'El Ouazzani48'
Lens
Sima43'Sima64'Sima70'Sima76'Sima81'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement90’
ENTREJ. Allevinah
Angers SCO
SORTP. Peter
Angers SCO
Remplacement84’
ENTREF. Ivanović
Lens
SORTA. Sima
Lens
Remplacement84’
ENTREA. Bulatović
Lens
SORTA. Haidara
Lens
Remplacement83’
ENTREC. Arcus
Angers SCO
SORTJ. Kalulu Kyatengwa
Angers SCO
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Ligue 1
Saison régulière
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