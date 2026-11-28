Pour la première sortie de Mauricio Pochettino comme entraîneur des Red Devils ce samedi à Old Trafford, Manchester United a été balayé 4-0 par Brentford. Si Crystal Palace gagne dimanche contre Hull City, Man Utd sera dernier de Premier League.

Les supporters mancuniens espéraient que la réception de Brentford, septième au classement, allait permettre d'assister à une victoire pour ce qui était la première de Mauricio Pochettino comme coach des Red Devils. Mais bien au contraire, sous les yeux d'un Sir Alex Ferguson consterné, Bruno Fernandes et ses coéquipiers ont été humiliés sur le score de 4 à 0, marquant là le dixième match sans victoire de Man Utd. C'est la première victoire de Brentford à l'extérieur depuis février et la première à Old Trafford depuis 1935.

Avec seulement 8 points pris en douze matchs, Manchester United a désormais 63% de chance d'être relégué en fin de saison selon les statistiques dévoilées par Canal+ dès la fin de la rencontre. Sur ce que l'on a vu ce samedi, l'idée d'une relégation du légendaire club anglais n'est plus si saugrenue que cela et le déplacement du week-end prochain à Newcastle risque d'être très tendu.