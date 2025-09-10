ICONSPORT_252795_0021

ASSE : Un Israélien le fait craquer

ASSE10 sept. , 20:30
parNathan Hanini
La Ligue 2 retrouve les terrains ce week-end après la trêve internationale. Toujours invaincue en championnat, l’AS Saint-Etienne se déplace à Clermont. Certains éléments sont encore incertains à l’image de Mahmoud Jaber. L’Israélien est un des coups de cœur de Laurent Batlles.
Sur ces trois premiers matchs de championnat, Mahmoud Jaber en a convaincu plus d’un. Débarqué du Maccabi Haïfa début juillet contre deux millions, le milieu de terrain de 25 ans s’est déjà imposé comme l’un des tauliers de l’effectif d’Eirik Horneland. Blessé face à Grenoble avant la trêve internationale, l’Israélien a dû céder sa place à la mi-temps de cette quatrième journée de Ligue 2. Incertain pour la reprise face à Clermont, le joueur a tout de même repris l'entraînement cette semaine. Il fait partie des nombreuses incertitudes d’Eirik Horneland. Surtout que Mahmoud Jaber est désormais clé dans le dispositif du Norvégien. Nombreux sont les observateurs convaincus par les premières prestations du joueur de 25 ans.

Batlles adore Mahmoud Jaber

Dans l’émission Sainté Night Club du média Peuple Vert, Laurent Batlles s’est exprimé sur l’arrivée de Mahmoud Jaber. L’ancien entraîneur de l’ASSE a été séduit par les débuts du milieu de terrain. « Jaber, c’est un joueur intelligent dans son placement, costaud dans les duels. Mais je le trouve aussi bon dans l’utilisation du ballon. Quand l’équipe attaque, il apporte de la sécurité défensive. C’est précieux, parce que souvent, c’est au moment où tu attaques que tu te mets en danger. Et Jaber sait bien gérer ces transitions. Pour moi, il se démarque vraiment des autres. Jaber a une maturité que les autres n’ont pas encore, » explique-t-il. Un joueur qui permet d’offrir plus de liberté à d’autres éléments comme Aïmen Moueffek « Jaber et Tardieu, par exemple, sont très complémentaires : l’un monte, l’autre reste. Aïmen, lui, a plus de liberté. Il a un gros volume, mais parfois, c'est difficile à canaliser : il joue comme il le sent. Parfois ça fait la différence, parfois moins, » constate Batlles. En attendant, Eirik Horneland est encore dans le doute pour savoir s’il pourra compter sur Mahmoud Jaber ce samedi à 20h à Clermont. 
