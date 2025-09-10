ICONSPORT_252294_0036

ASSE : L'Arabie Saoudite se jette sur Stassin !

ASSE10 sept. , 14:20
parCorentin Facy
Le mercato n’est pas encore fermé en Arabie Saoudite et Al-Hilal a souhaité en profiter pour frapper un gros coup en s’offrant Lucas Stassin. La réponse de l’ASSE est déjà tombée.
Le mercato a fermé ses portes dans la majorité des pays mais certains championnats peuvent encore se renforcer. C’est notamment le cas des clubs saoudiens, où le mercato est ouvert jusqu’au 11 septembre prochain. A la recherche d’un attaquant ou d’un défenseur de moins de 21 ans pour compléter son effectif, le grand club saoudien d’Al-Hilal a jeté son dévolu sur un joueur… de l’AS Saint-Etienne. Et pour cause, L’Equipe nous apprend que le club dans lequel évoluent notamment Kalidou Koulibaly ou encore Joao Cancelo a approché le club stéphanois pour un potentiel transfert de Lucas Stassin.
Très motivé à l’idée de recruter l’international belge de 20 ans, le club saoudien a mandaté des intermédiaires pour faire avancer le dossier. Les négociations n’ont toutefois pas été très loin puisque de manière très rapide, l’ASSE a fait savoir qu’il n’était plus question de se séparer de Lucas Stassin alors que le mercato est à présent fermé en France et qu’il est donc impossible pour Saint-Etienne de recruter pour compenser tout départ. Histoire de refroidir Al-Hilal, la direction stéphanoise a donc fixé un prix volontairement haut.

Al-Hilal a approché l'ASSE pour Stassin

L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Par ailleurs, Loïc Tanzi nous apprend qu’Al-Hilal a également jeté l’éponge en raison « de la difficulté des discussions avec l’entourage du joueur », sans apporter plus de précisions. Sauf tremblement de terre, Lucas Stassin devrait donc rester à l’ASSE cette saison et cela même si initialement, le joueur ne souhaitait pas évoluer en Ligue 2. Une nouvelle qui rassurera les supporters du club forézien, lesquels auraient sans doute été contrariés de voir leur attaquant phare quitter le club en plein mois de septembre.
Articles Recommandés
ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern

lorient change d avis et envoie mandanda a la retraite iconsport 260406 0287 395136
Info

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

bruno cheyrou attend son cheque pour quitter l ol icon bap 230723 93 063 368009
OL

L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique

ICONSPORT_268435_0268
Ligue 1

L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient

Fil Info

19:00
OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern
18:53
C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière
18:40
L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique
18:20
L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient
18:00
« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+
17:40
EdF : Tchouaméni va prendre cher, le Real savoure
17:20
Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie
17:00
Le PSG provoque un scandale à 50 millions d'euros
16:40
Neuer revient pour sauver l’Allemagne

Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading