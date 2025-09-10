ASSE : L'Arabie Saoudite se jette sur Stassin !

Le mercato n’est pas encore fermé en Arabie Saoudite et Al-Hilal a souhaité en profiter pour frapper un gros coup en s’offrant Lucas Stassin. La réponse de l’ASSE est déjà tombée.

L’Equipe nous apprend que le club dans lequel évoluent notamment Kalidou Koulibaly ou encore Joao Cancelo a approché le club stéphanois pour un potentiel transfert de Lucas Stassin. Le mercato a fermé ses portes dans la majorité des pays mais certains championnats peuvent encore se renforcer. C’est notamment le cas des clubs saoudiens, où le mercato est ouvert jusqu’au 11 septembre prochain. A la recherche d’un attaquant ou d’un défenseur de moins de 21 ans pour compléter son effectif, le grand club saoudien d’Al-Hilal a jeté son dévolu sur un joueur… de l’AS Saint-Etienne . Et pour cause,nous apprend que le club dans lequel évoluent notamment Kalidou Koulibaly ou encore Joao Cancelo a approché le club stéphanois pour un potentiel transfert de Lucas Stassin.

Très motivé à l’idée de recruter l’international belge de 20 ans, le club saoudien a mandaté des intermédiaires pour faire avancer le dossier. Les négociations n’ont toutefois pas été très loin puisque de manière très rapide, l’ASSE a fait savoir qu’il n’était plus question de se séparer de Lucas Stassin alors que le mercato est à présent fermé en France et qu’il est donc impossible pour Saint-Etienne de recruter pour compenser tout départ. Histoire de refroidir Al-Hilal, la direction stéphanoise a donc fixé un prix volontairement haut.

Al-Hilal a approché l'ASSE pour Stassin

L. Stassin Belgique • Âge 20 • Attaquant Ligue 2 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Par ailleurs, Loïc Tanzi nous apprend qu’Al-Hilal a également jeté l’éponge en raison « de la difficulté des discussions avec l’entourage du joueur », sans apporter plus de précisions. Sauf tremblement de terre, Lucas Stassin devrait donc rester à l’ASSE cette saison et cela même si initialement, le joueur ne souhaitait pas évoluer en Ligue 2. Une nouvelle qui rassurera les supporters du club forézien, lesquels auraient sans doute été contrariés de voir leur attaquant phare quitter le club en plein mois de septembre.