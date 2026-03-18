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ASSE : 10 ME pour Amougou, son retour se précise

ASSE18 mars , 21:30
parEric Bethsy
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Absent des plans de Gary O’Neil à Strasbourg, Mathis Amougou pourrait retrouver l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Le club stéphanois envisage de récupérer son ancien milieu en cas de remontée en Ligue 1. Et ce malgré le montant conséquent réclamé pour son transfert.
Mathis Amougou a totalement disparu de la circulation. Peu utilisé par Liam Rosenior en première partie de saison, le milieu de Strasbourg n’a pas bénéficie du changement d’entraîneur. Au contraire, le successeur du Britannique Gary O’Neil a encore diminué son temps de jeu. Le Français vient de passer les 12 derniers matchs de son équipe sur le banc des remplaçants. Ce n’était évidemment pas le scénario attendu lorsque l’ancien joueur de Chelsea avait débarqué dans le cadre d’un transfert l’été dernier.

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Déjà en difficulté chez les Blues, Mathis Amougou espérait retrouver le niveau aperçu à l’AS Saint-Etienne, sans succès. Son avenir passera donc par un nouveau départ, ou plutôt par un retour ? On parle effectivement d’une nouvelle pige chez les Verts. L’actuel deuxième de Ligue 2 suit la situation de son pur produit et envisage de le récupérer cet été en cas de montée en Ligue 1. L’idée serait de solliciter un prêt à Strasbourg. Ces informations sont confirmées par But, qui précise néanmoins que le club alsacien souhaite poser ses conditions.

Amougou ne sera pas bradé

Un prêt paraît tout à fait réalisable mais le propriétaire BlueCo, qui doute de la capacité de Mathis Amougou à évoluer dans l’élite, veut inclure une obligation d’achat à 10 millions d’euros. Reste à savoir si l’actionnaire stéphanois Kilmer Sports Ventures acceptera un tel investissement sur un joueur vendu pour 15 millions d’euros à l’hiver 2025. De leur côté, les supporters des Verts ne seraient pas emballés. Mathis Amougou ne fait pas l’unanimité à Geoffroy-Guichard, ce qui risque de compliquer encore un peu plus son retour.
M. Amougou

M. Amougou

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