« J’aime beaucoup », il voit un grand avenir pour l’ASSE

ASSE18 sept.
Quentin Mallet
Cet été, l'AS Saint-Etienne a massivement investi pour permettre à Eirik Horneland de quitter rapidement la Ligue 2. Grâce à une force collective importante, les Verts occupent la première place du championnat. De quoi ravir Fabien Lemoine, ancienne gloire du club.
Après cinq journées de championnat, l'AS Saint-Etienne occupe seule le fauteuil de leader de Ligue 2. Toujours invaincus, les hommes d'Eirik Horneland affichent un niveau particulièrement impressionnant qui les érige très logiquement en grands favoris à la montée, voire au titre. Cette situation est surtout possible grâce aux investissements importants réalisés lors du dernier mercato estival par la direction canadienne. Cette dernière a lâché pas moins de 25 millions d'euros pour satisfaire son entraineur en lui offrant une armada impressionnante. Et force est de constater que cela fonctionne, pour le plus grand plaisir de Fabien Lemoine. L'ancienne gloire des Verts (2011-2017, 226 matchs) a fait part de son admiration pour la dynamique actuelle de l'ASSE dans une récente interview.

Fabien Lemoine est fan de cet ASSE

« Malgré la descente, je trouve qu'il y a une vraie ambiance dans l'équipe. »
- Fabien Lemoine
« Franchement, j'aime bien ce que l'ASSE est en train de devenir. J'aime beaucoup ce que les dirigeants de l'ASSE font, l'équipe qu'ils construisent. Il y a de vrais bons joueurs. Je pensais juste qu'ils seraient un peu plus ambitieux en Ligue 1, ce n'est pas passé loin pour se maintenir. L'énergie du nouveau coach est top, même quand le bateau tanguait je le trouvais entier, il n'avait pas peur d'être offensif, de jouer son jeu. Il a de vraies convictions et je prends beaucoup de plaisir à les regarder. La saison dernière, contre Lyon, j'étais dans un état... C'était un vrai gros match de dingue. Cette année, le Chaudron sera un vrai atout. Malgré la descente, je trouve qu'il y a une vraie ambiance dans l'équipe. À voir. Je suis déjà revenu dans le Chaudron et j'ai bon espoir de revenir prochainement y remettre les pieds », a expliqué Fabien Lemoine à Parlons Sport Loire.
Une chose est sûre, Fabien Lemoine risque de passer d'autres bons moments au Chaudron cette saison si la dynamique persiste.
Loading