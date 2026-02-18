6 matchs en Ligue 2, l’ASSE est fière de son coup

L'ASSE continue de miser sur l'avenir et a fait une annonce en ce sens pour blinder l'un de ses jeunes joueurs malgré un temps de jeu très réduit.

A défaut de pouvoir recruter maintenant que le mercato est terminé, l’AS Saint-Etienne a décidé de frapper fort en confirmant sa confiance dans ses joueurs les plus prometteurs. Les prolongations de contrat s’enchaînent et c’est désormais au tour de Luan Gadegbeku de s’engager sur la durée avec les Verts. Le milieu de terrain de 18 ans a signé un nouveau bail, l’emmenant jusqu’en juin 2029. Une belle preuve de confiance, 18 mois après la signature de son contrat professionnel.

Avec seulement six matchs en Ligue 2, le Franco-Togolais prend son temps pour se faire sa place, mais le club du Forez croit en lui et le félicite pour ses progrès. « Luan a bien avancé depuis qu'il a rejoint le groupe professionnel l'été dernier. Il a déjà su glaner du temps de jeu malgré son jeune âge, il a envie d'avancer et c'est très agréable de travailler avec des joueurs comme lui. Cette prolongation récompense son attitude et valorise le travail du Centre de formation. Nous allons l'accompagner pour qu'il poursuive son développement, étape par étape », a souligné Loïc Perrin, le directeur sportif de l’ASSE.

La volonté est donc de prendre son temps avec un joueur encore très jeune, et qui a disputé six matchs cette saison en Ligue 2. Une belle preuve de confiance pour Luan Gadegbeku, qui n’a disputé qu’un seul match cette année, du côté de Montpellier avec une victoire à la clé. L’ASSE continue de choyer sa pépite, qui aurait pu être prêtée cet hiver pour gagner du temps de jeu, mais le club parfait n’a pas été trouvé pour cela.