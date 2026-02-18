Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica

L'UEFA a décidé de se saisir des évènements de mardi soir lors du match entre le Benfica et le Real Madrid. Benfica dément... que Mbappé ait pu entendre ce que Prestianni a dit à Vinicius.

Ce sera probablement la parole de Gianluca Prestianni contre celle de Vinicius Junior et de certains joueurs du Real Madrid . Au coeur de la polémique depuis le match de mardi soir, le joueur argentin du Benfica Lisbonne est accusé par l’attaquant brésilien de l’avoir traité de « singe » à cinq reprises, tout en cachant sa bouche dans son maillot pour ne pas se faire repérer.

Kylian Mbappé a pris la parole après la rencontre pour dénoncer ce comportement raciste, demandant même à ce que le joueur du Benfica ne soit plus autorisé à jouer en Ligue des Champions. De son côté, Gianluca Prestianni assure que Vinicius a mal compris ses propos, et qu’il n’avait donc fait aucun dérapage raciste lors de ce match. « Je tiens à préciser que je n'ai à aucun moment proféré d'insultes racistes à l'encontre du joueur Vinicius Júnior, qui a malheureusement mal interprété mes propos. Je n'ai jamais eu de propos racistes envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part de joueurs du Real Madrid », a assuré le joueur argentin, qui se trouvait à quelques mètres de Vinicius Junior au moment du coup d’envoi après l’ouverture du score du Brésilien.

Benfica assure que Mbappé n'a rien pu entendre

Si l’UEFA a promis qu’une enquête avait été ouverte en fonction des rapports des arbitres et des témoignages recueillis, le Benfica Lisbonne a choisi une défense qui va faire parler. Pour revenir sur ces incidents, le club portugais a mis en ligne une vidéo censée prouver que Kylian Mbappé et les autres joueurs du Real Madrid n’avaient pas pu entendre ce que Prestianni avait dit à Vinicius à ce moment. Une vidéo largement contestée, tout dépendant de l’angle de vue également. Le Benfica a démenti avec beaucoup plus de vigueur le fait que ses dirigeants en soient venus avec les mains avec un membre du Real Madrid dans les nombreuses échauffourées de ce mardi soir.