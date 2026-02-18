OL : 5 ME dans la poche, l'inspiration géniale au mercato

Si sportivement, l’Olympique Lyonnais se porte au mieux en ce début de seconde partie de saison, financièrement, une bonne nouvelle ne va pas tarder à tomber. Le prix du Brésilien Adryelson est revu à la hausse par son club, Al-Wasl.

Parti de l’Olympique Lyonnais à l’été 2025 contre un chèque de 2,5 millions d’euros pour rejoindre les Émirats arabes unis et le club de Al-Wasl, Adryelson va rapporter encore un peu d’argent dans la caisse de l’ Olympique Lyonnais . Lors de la vente, le 16 juillet dernier, le club rhodanien a fixé une clause de 50% à la revente. Une aubaine pour le septuple champion de France, car désormais, le défenseur de 27 ans est courtisé par des clubs. Son prix grimpe et le club émirati a déjà refusé une première offre en espérant un meilleur prix. Cette saison, Adryelson a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues pour sept buts inscrits. Le défenseur central est le joueur le plus utilisé par Rui Vitoria, l'entraîneur portugais du club.

Adryelson peut rapporter cinq millions

Le journaliste français Loïc Jégo a dévoilé que le club de AL-Wasl a refusé une offre de huit millions d’euros en provenance d’un club russe. La formation émiratie en espère au minimum dix millions d’euros. ESPN Brazil de son côté révèle que Fluminense est dorénavant sur le dossier pour tenter de le faire revenir au pays. Sa cote continue de grimper et cela fait les affaires de l’OL. « Cela arrange donc grandement les affaires de Michele Kang et Michael Gerlinger du côté de Lyon, qui pourrait ainsi recevoir prochainement un joli chèque d'environ 4 ou 5 ME grâce à cette potentielle future vente d'Adryelson, » explique Loïc Jégo.

Une bonne nouvelle dans cette période délicate pour le septuple champion de France. La formation de Paulo Fonseca de son côté doit poursuivre sa belle série pour tenter d’arracher une qualification pour la Ligue des champions. Une présence en C1 qui rapporte gros d’un point de vue financier. Une participation en phase de ligue rapporte 18,2 millions d’euros et chaque victoire ajoute 2,7 millions à la cagnotte.