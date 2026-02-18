OL : 5 ME dans la poche, l'inspiration géniale au mercato

Si sportivement, l’Olympique Lyonnais se porte au mieux en
ce début de seconde partie de saison, financièrement, une bonne nouvelle ne va
pas tarder à tomber. Le prix du Brésilien Adryelson est revu à la hausse par
son club, Al-Wasl.
Parti de l’Olympique Lyonnais à l’été 2025 contre un chèque
de 2,5 millions d’euros pour rejoindre les Émirats arabes unis et le club de Al-Wasl, Adryelson va rapporter encore un peu d’argent dans la caisse de
l’Olympique Lyonnais
. Lors de la vente, le 16 juillet dernier, le club
rhodanien a fixé une clause de 50% à la revente. Une aubaine pour le septuple
champion de France, car désormais, le défenseur de 27 ans est courtisé par des
clubs. Son prix grimpe et le club émirati a déjà refusé une première offre en
espérant un meilleur prix. Cette saison, Adryelson a disputé 25 rencontres
toutes compétitions confondues pour sept buts inscrits. Le défenseur central
est le joueur le plus utilisé par Rui Vitoria, l'entraîneur portugais du club.
Adryelson peut rapporter cinq millions
Le journaliste français Loïc Jégo a dévoilé que le
club de AL-Wasl a refusé une offre de huit millions d’euros en provenance d’un
club russe. La formation émiratie en espère au minimum dix millions d’euros.
ESPN Brazil de son côté révèle que Fluminense est dorénavant sur le dossier
pour tenter de le faire revenir au pays. Sa cote continue de grimper et cela
fait les affaires de l’OL. « Cela arrange donc grandement les affaires
de Michele Kang et Michael Gerlinger du côté de Lyon, qui pourrait ainsi
recevoir prochainement un joli chèque d'environ 4 ou 5 ME grâce à cette
potentielle future vente d'Adryelson, » explique Loïc Jégo.
Une bonne
nouvelle dans cette période délicate pour le septuple champion de France. La formation
de Paulo Fonseca de son côté doit poursuivre sa belle série pour tenter
d’arracher une qualification pour la Ligue des champions. Une présence en
C1 qui rapporte gros d’un point de vue financier. Une participation en phase de
ligue rapporte 18,2 millions d’euros et chaque victoire ajoute 2,7 millions à
la cagnotte.