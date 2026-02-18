ICONSPORT_350201_0997

Monaco : Cette recrue niveau L2 flingue l'ASM

Monaco18 févr. , 10:40
parNathan Hanini
Ce mardi soir, l’AS Monaco s’est incliné face au Paris Saint-Germain (2-3) lors du barrage aller de la Ligue des champions. Pour sa première dans la compétition aux grandes oreilles, Wout Faes a connu une rencontre mouvementée.
L’AS Monaco n’a pas créé la surprise ce mardi soir sur sa pelouse face au Paris Saint-Germain. Malgré une avance au score, le club de la Principauté s’est incliné 3-2 en barrage aller de la Ligue des champions. Une nouvelle fois mis à mal défensivement, Wout Faes a passé une soirée difficile. L’international belge (28 sélections) a découvert la Ligue des champions cette semaine. Pour sa première, le joueur prêté par Leicester a commis l’irréparable dans la surface de réparation à la 21e minute. Un penalty concédé sans conséquence grâce à l’arrêt de Philippe Köhn. C’est par ailleurs le quatrième raté parisien en Ligue des champions sur les cinq dernières tentatives.

Wout Faes dans le dur

Pourtant, Wout Faes a parfaitement entamé sa rencontre. L’ancien rémois s’est démarqué avec deux tacles salvateurs en début de rencontre. Mais petit à petit, il a plongé. Le journal l’Equipe l’a compris ce mercredi matin en lui attribuant la pire note du match avec Nuno Mendes (3). « En difficulté quand le jeu parisien s'accélérait, il a été souvent à la limite de la rupture, même s'il a contré quelques ballons, » écrit le quotidien français.
Recruté lors du mercato hivernal en provenance de D2 anglaise (Leicester), Faes ne règle pas les soucis défensifs de l’AS Monaco. Cependant, le club de la Principauté retrouve légèrement des couleurs en championnat ces derniers temps. Aucune défaite sur les quatre derniers matchs de Ligue 1. Mais à l’image de ce face-à-face avec le PSG ce mardi soir, le contenu proposé est insuffisant. Pour le barrage retour la semaine prochaine, le club du Rocher est dans l’obligation de ramener une victoire du Parc des Princes pour espérer poursuivre son aventure en C1. De son côté, Wout Faes doit rectifier le tir pour ne plus donner de munitions aux offensifs parisiens.
W. Faes

W. Faes

BelgiumBelgique Âge 27 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Championship

2025/2026
Matchs15
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

