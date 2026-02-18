Monaco : Cette recrue niveau L2 flingue l'ASM

Ce mardi soir, l’AS Monaco s’est incliné face au Paris Saint-Germain (2-3) lors du barrage aller de la Ligue des champions. Pour sa première dans la compétition aux grandes oreilles, Wout Faes a connu une rencontre mouvementée.

L’AS Monaco n’a pas créé la surprise ce mardi soir sur sa pelouse face au Paris Saint-Germain . Malgré une avance au score, le club de la Principauté s’est incliné 3-2 en barrage aller de la Ligue des champions. Une nouvelle fois mis à mal défensivement, Wout Faes a passé une soirée difficile. L’international belge (28 sélections) a découvert la Ligue des champions cette semaine. Pour sa première, le joueur prêté par Leicester a commis l’irréparable dans la surface de réparation à la 21e minute. Un penalty concédé sans conséquence grâce à l’arrêt de Philippe Köhn. C’est par ailleurs le quatrième raté parisien en Ligue des champions sur les cinq dernières tentatives.

Wout Faes dans le dur

Pourtant, Wout Faes a parfaitement entamé sa rencontre. L’ancien rémois s’est démarqué avec deux tacles salvateurs en début de rencontre. Mais petit à petit, il a plongé. Le journal l’Equipe l’a compris ce mercredi matin en lui attribuant la pire note du match avec Nuno Mendes (3). « En difficulté quand le jeu parisien s'accélérait, il a été souvent à la limite de la rupture, même s'il a contré quelques ballons, » écrit le quotidien français.

Recruté lors du mercato hivernal en provenance de D2 anglaise (Leicester), Faes ne règle pas les soucis défensifs de l’AS Monaco. Cependant, le club de la Principauté retrouve légèrement des couleurs en championnat ces derniers temps. Aucune défaite sur les quatre derniers matchs de Ligue 1. Mais à l’image de ce face-à-face avec le PSG ce mardi soir, le contenu proposé est insuffisant. Pour le barrage retour la semaine prochaine, le club du Rocher est dans l’obligation de ramener une victoire du Parc des Princes pour espérer poursuivre son aventure en C1. De son côté, Wout Faes doit rectifier le tir pour ne plus donner de munitions aux offensifs parisiens.