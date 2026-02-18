Monaco : Cette recrue niveau L2 flingue l'ASM

qui s'en bats les c.... lève la main
Je rectifié populaire pour son stade et ses supporters pas d'égal en France
Ça y est? Tu es soulagé?
C'est bien, tu fais des efforts AP. Mais peut-être un peu moins appuyée la caresse, ça sera plus crédible. Et puis, sans transition, là, j'arrive pas à suivre ^^ Allez, je te mets un like d'encouragement.
Oui j'ai toujours détesté que les morveux dans ton genre soit dans mes pattes, du coup j'ai changé de boulot.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
La note de Wout Faes dans @lequipe . Tout est dit. Si Rudi Garcia avait encore en tête de le sélectionner chez les Diables rouges, j’espère que sa prestation d’hier soir lui a ouvert les yeux. Tedesco toujours pas, à mon humble avis.