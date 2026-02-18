100 ME pour le sauveur du PSG, le Real dit oui

Après quelques semaines compliquées, Désiré Doué a répondu
présent ce mardi soir en Ligue des champions. L’international français a
inscrit un doublé face à l’AS Monaco pour tirer le PSG d'un mauvais pas. Son talent fait fondre le Real Madrid pour cet été.
Critiqué ces dernières semaines pour des prestations en deçà
des attentes, Désiré Doué a répondu ce mardi soir. L’international français
s’est distingué en barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco
(3-2) avec un doublé. Deux buts et une célébration pour répondre aux critiques
émises par la presse, et qui ont surtout sauvé le PSG d'un match catastrophique. L’international français (quatre sélections) a inscrit
ses septième et huitième buts cette saison, toutes compétitions confondues.
Malgré quelques blessures et des performances moins impactantes que la saison
dernière, l’ancien rennais reste un joueur courtisé.
Doué, le Real Madrid arrive
Ce mercredi, le média El Nacional révèle que le Real Madrid
suit de près Désiré Doué. Le club de la capitale espagnole rêve de pouvoir
attirer l’international français dans ses rangs l’été prochain. La relation
entre le PSG et le joueur est scrutée de près pour saisir l’opportunité
adéquate. « Le jeune talent français est l'un des profils qui séduit le
plus la direction sportive madrilène, qui le considère comme un pari
stratégique pour le présent et, surtout, pour l'avenir. Ce n'est pas un nom qui
est apparu de nulle part dans la planification sportive, c'est un joueur qui
intéresse depuis longtemps, » écrit le média espagnol.
Le prix projeté par
le Real Madrid se situe aux alentours de 100 millions d’euros. Pour rappel,
Désiré Doué est sous contrat avec le vainqueur de la Ligue des champions
jusqu’en 2029. El Nacional précise que le Paris Saint-Germain n’est pas
vendeur. Et probablement encore moins à ce prix là. Fin décembre, le journal Le Parisien a révélé que le PSG veut entrer
prochainement en discussions concernant les prolongations de contrat des
joueurs liés au club parisien jusqu’en 2029. Désiré Doué en fait partie. Et
cette situation sera surveillée de près par le club espagnol.