100 ME pour le sauveur du PSG, le Real dit oui

PSG18 févr. , 12:00
parNathan Hanini
Après quelques semaines compliquées, Désiré Doué a répondu présent ce mardi soir en Ligue des champions. L’international français a inscrit un doublé face à l’AS Monaco pour tirer le PSG d'un mauvais pas. Son talent fait fondre le Real Madrid pour cet été.
Critiqué ces dernières semaines pour des prestations en deçà des attentes, Désiré Doué a répondu ce mardi soir. L’international français s’est distingué en barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco (3-2) avec un doublé. Deux buts et une célébration pour répondre aux critiques émises par la presse, et qui ont surtout sauvé le PSG d'un match catastrophique. L’international français (quatre sélections) a inscrit ses septième et huitième buts cette saison, toutes compétitions confondues. Malgré quelques blessures et des performances moins impactantes que la saison dernière, l’ancien rennais reste un joueur courtisé.

Doué, le Real Madrid arrive

Ce mercredi, le média El Nacional révèle que le Real Madrid suit de près Désiré Doué. Le club de la capitale espagnole rêve de pouvoir attirer l’international français dans ses rangs l’été prochain. La relation entre le PSG et le joueur est scrutée de près pour saisir l’opportunité adéquate. « Le jeune talent français est l'un des profils qui séduit le plus la direction sportive madrilène, qui le considère comme un pari stratégique pour le présent et, surtout, pour l'avenir. Ce n'est pas un nom qui est apparu de nulle part dans la planification sportive, c'est un joueur qui intéresse depuis longtemps, » écrit le média espagnol.
Le prix projeté par le Real Madrid se situe aux alentours de 100 millions d’euros. Pour rappel, Désiré Doué est sous contrat avec le vainqueur de la Ligue des champions jusqu’en 2029. El Nacional précise que le Paris Saint-Germain n’est pas vendeur. Et probablement encore moins à ce prix là. Fin décembre, le journal Le Parisien a révélé que le PSG veut entrer prochainement en discussions concernant les prolongations de contrat des joueurs liés au club parisien jusqu’en 2029. Désiré Doué en fait partie. Et cette situation sera surveillée de près par le club espagnol.

Un joueur du PSG se fait taillerUn joueur du PSG se fait tailler
Derniers commentaires

OM : « Si vous partez, vous partez », Benatia attaqué !

Sacré club de trompettes 😂

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Faut arrêter de blablater, comparer l'incomparable. Tout peut s'arrêter demain, et on peut encore ne pas finir en coupe d'europe. Le nez dans le guidon. La course n'est pas finie.

Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica

Un argentin quoi...une petite merde à la mentalité de merde qui n'assume rien

« Je n’ai jamais vu ça », Luis Enrique est scotché

On n'a jamais aussi bien porté notre crédo 🥰 tellement fier !

Officiel : Rennes annonce l'arrivée de Franck Haise

Bonne pioche … s’il se remet la tête à l’endroit 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

