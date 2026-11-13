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Manchester City relégué, la date approche

Manchester City relégué, la date approche

Premier League
parGael Anger
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L'interminable procédure à l'encontre de Manchester City pour ses 114 infractions financières touche enfin à sa fin. L'appel aura lieu le mois prochain, et la décision finale tombera ensuite.
C’est un processus particulier, mais Manchester City a décidé de faire appel de sa culpabilité de 114 infractions financières aux règles de régulation de la Premier League. Depuis cette annonce effectuée en septembre, tout le monde attend le verdict pour savoir quelle sera la sanction à l’encontre des Sky Blues pour ces infractions sur plusieurs années, entre 2009 et 2018.
La sanction possible ne sera pas connue avant… 2027. Le Financial Times dévoile ce vendredi la suite des opérations dans ce dossier très sensible, et qui peut provoquer le retrait de titres, le retrait de points, la suspension de ses dirigeants, des interdictions de transfert ou même la relégation du club anglais, jusqu’au niveau amateur dans le pire des cas.
Mais dans un premier temps, selon le journal économique qui suit ce dossier de près, ce sera tout d’abord l’appel de Manchester City qui sera entendu à la mi-décembre. C’est uniquement si la culpabilité de City est confirmée en appel, que la sanction tombera. Une façon un peu étrange de faire, et qui signifie aussi dans l’autre sens que l’ancienne formation de Pep Guardiola n’aura aucune sanction contre elle si jamais elle venait à remporter son appel. Le verdict de cet appel est prévu pour le début de l’année 2027. Et en cas de culpabilité confirmée, alors la sanction tombera contre Manchester City. Le football anglais va donc continuer à retenir son souffle pour plusieurs mois, même si le comité indépendant de la Premier League qui dirige cette affaire va tout de même devoir finir par prendre une décision.
Le début de l’enquête remonte en effet à 2018, et les révélations d’un journal allemand sur des malversations financières au sein de Manchester City avec des documents confidentiels à l’appui. Pour le moment, le club anglais a toujours nié ces accusations et a annoncé très tôt sa volonté de faire appel. Aux Cityzens de se montrer convaincants mi-décembre pour ce qui semble être la dernière chance d’échapper à une sanction spectaculaire.
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