Bordeaux libéré, le tribunal vire Gérard Lopez

Sollicité par le repreneur Park Bench, le tribunal de commerce a validé le plan de continuation proposé par le fonds d’investissement britannique. Le verdict acte de manière définitive le rachat des Girondins de Bordeaux qui n’appartiennent plus à Gérard Lopez.

constitue une étape importante dans la restructuration financière du club et lui permet de poursuivre son travail de reconstruction dans un cadre défini pour les prochaines années », s’est réjoui le pensionnaire de Régional 1, désormais officiellement détenu par le fonds d’investissement britannique. C’est définitivement terminé entre Bordeaux et Gérard Lopez. Ce vendredi, le tribunal de commerce a validé le plan de continuation présenté par Park Bench. Le repreneur des Girondins a sollicité une nouvelle réduction de sept millions d’euros sur la dette globale. Une décision qui «», s’est réjoui le pensionnaire de Régional 1, désormais officiellement détenu par le fonds d’investissement britannique.

Ce verdict représentait la dernière condition au rachat, et à la disparition totale de la menace d’une liquidation judiciaire. Soulagée, la nouvelle direction peut maintenant se concentrer sur l’avenir et détaillera ses ambitions lors d’une conférence de presse programmée lundi matin au Haillan. Les supporters des Girondins la suivront avec attention. Mais en attendant, les fans du club aquitain vont sans doute savourer la séparation définitive avec Gérard Lopez. L’ancien propriétaire des Marine et Blanc était devenu indésirable à leurs yeux depuis plusieurs années.

Bordeaux tourne la page

Il faut dire que l’Hispano Luxembourgeois n’est pas étranger à la descente aux enfers de Bordeaux. A son arrivée aux commandes en 2021, les Girondins évoluaient toujours en Ligue 1, avant de se retrouver en sixième division quelques années plus tard. Les Bordelais peuvent maintenant tourner la page et leur enthousiasme se ressent déjà à travers les abonnements vendus cette saison. Le FCGB a en effet dépassé les 4 000 abonnés prêts à suivre l’équipe entraînée par Arnaud Cornier, invaincue et troisième de son groupe avec trois matchs en retard.