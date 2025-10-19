0 minute avec l'ASSE, il fait saliver la Premier League

À la suite de la Coupe du monde U20 au Chili, les formations de Premier League se renseignent sur les joueurs français, demi-finalistes de cette édition. Le jeune attaquant de l’AS Saint-Etienne, Djylian N'Guessan est scruté de près. D’autres cadors anglais s’ajoutent à une longue liste de prétendants.

L’équipe de France U20 s’est inclinée ce samedi soir face à la Colombie dans le cadre du match de la troisième place à la Coupe du monde U20. La formation de Bernard Diomède aura tout de même épaté les observateurs sur cette édition chilienne. Plusieurs jeunes pousses sont désormais scrutées par les grandes formations européennes. C’est le cas de Djylian N'Guessan. Le jeune attaquant de 17 ans n’a pas joué la moindre minute avec Saint-Etienne cette saison. Mais avec l’équipe de France, le natif de Saint-Nazaire a su se montrer pour attirer les regards. Outre la Serie A, la Premier League commence à se renseigner.

Les cadors débarquent sur Djylian N'Guessan