0 minute avec l'ASSE, il fait saliver la Premier League

À la suite de la Coupe du monde U20 au Chili, les formations de Premier League se renseignent sur les joueurs français, demi-finalistes de cette édition. Le jeune attaquant de l’AS Saint-Etienne, Djylian N'Guessan est scruté de près. D’autres cadors anglais s’ajoutent à une longue liste de prétendants.
L’équipe de France U20 s’est inclinée ce samedi soir face à la Colombie dans le cadre du match de la troisième place à la Coupe du monde U20. La formation de Bernard Diomède aura tout de même épaté les observateurs sur cette édition chilienne. Plusieurs jeunes pousses sont désormais scrutées par les grandes formations européennes. C’est le cas de Djylian N'Guessan. Le jeune attaquant de 17 ans n’a pas joué la moindre minute avec Saint-Etienne cette saison. Mais avec l’équipe de France, le natif de Saint-Nazaire a su se montrer pour attirer les regards. Outre la Serie A, la Premier League commence à se renseigner.

Les cadors débarquent sur Djylian N'Guessan

En début de semaine, le journal l’Equipe a fait état que plusieurs formations anglaises sont allées à la chasse aux infos concernant le jeune Djylian N'Guessan. Le quotidien français explique notamment que Chelsea et Watford font partie de la liste des prétendants. Ce dimanche, le média britannique Caught Offside dévoile que d’autres équipes du championnat anglais scrutent le dossier. C’est le cas notamment de Brighton, Brentford ou encore Tottenham. Mais ce n’est pas tout, Arsenal a également envoyé quelques recruteurs sur le coup. Dès son retour en France, Djylian N'Guessan aura peut-être du temps de jeu au sein de la formation d’Eirik Horneland. Le jeune attaquant français a tout à gagner sur cet exercice. Dans une équipe stéphanoise en proie au doute ce samedi face au Mans, Djylian N'Guessan pourrait amener de la fraîcheur. Blessé pendant la préparation, l’avant-centre de 17 ans veut disputer ses premières minutes en Ligue 2 cette saison.

L'ASSE tombe encore, Horneland déjà en dangerL'ASSE tombe encore, Horneland déjà en danger
0
