0 minute avec l'ASSE, il fait saliver la Premier League

Oui, ça pour piétiner tu piétines, rires, tu peux le dire.
Ouvre le bec, je chieeee le sous homme RIRES
Ta peur et ta honte sont à MOURIR DE RIRE C est tellement facile de te piétiner le bec RIRES
Non mais c'est lunaire là ! C'est toi qui vient me répondre parce que t'es pas content et c'est moi le problème ? Ça n'aura pas de fin. Tu me semblais pourtant assez cohérent mais le problème est plus profond et c'est un dialogue de sourd. Allez si ça peut te faire plaisir, c'est toi qui a raison. Bonne soirée
Dit il, avec son meilleur club a 1 franc symbolique ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
Djylian N'Guessan (17) the young prodigy from Saint Etienne is on a host of PL clubs watch list. Plays as no.9 for France U20 in tournament underway, contract ends in 2027 and presently not looking to renew.