ICONSPORT_264726_0078

ASSE : La Premier League attaque Saint-Etienne

ASSE17 oct. , 10:40
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne retrouve les pelouses de Ligue 2 cette semaine pour la reprise après la trêve internationale. Les Verts vont également en parallèle récupérer le jeune Djylian N'Guessan la semaine prochaine. L’international français U20 est très courtisé après le mondial au Chili. 
Il n’est pas encore apparu cette saison en Ligue 2 sous Eirik Horneland mais Djylian N'Guessan fait déjà parler de lui. L’avant-centre de l’AS Saint-Etienne a pu goûter à la Ligue 1 sur la deuxième partie de saison lors de l’exercice précédent. Une première mise en lumière qu'il poursuit cette saison lors du mondial U20 au Chili. Sélectionné avec l’équipe de France, le joueur de 17 ans a foulé les pelouses lors de chaque rencontre de la compétition. Éliminé aux tirs au but face au Maroc ce mercredi, le jeune Djylian N'Guessan a fait partie des joueurs ayant manqué la cible. Mais sa cote de popularité n’a pas baissé malgré cet échec.

Djylian N'Guessan courtisé en Europe

Ce vendredi le média l’Equipe dévoile que plusieurs formations anglaises suivent le jeune attaquant stéphanois de 17 ans. Le quotidien français explique que des cadors européens comme Chelsea ou encore l’Inter Milan ont des vues sur le jeune stéphanois. Watford fait également partie des prétendants tout comme l’Udinese. Blessé cet été, le natif de Saint-Nazaire a manqué une partie de la préparation ce qui explique son temps de jeu inexistant en début de saison.
Désormais, l’AS Saint-Etienne pourra compter sur Djylian N'Guessan lors de son retour du Chili. L’équipe de France U20 a tout de même une dernière échéance ce week-end contre la Colombie dans un match pour la troisième place de la compétition. À noter tout de même que l’AS Saint-Etienne va devoir s’inquiéter rapidement de l’avenir de son joueur. En fin de contrat en 2027, Djylian N'Guessan aura le choix du roi lors de son renouvellement de contrat. Prolongation dans le Forez ou départ vers une nouvelle aventure, seul l’avenir connait la réponse. 
D. N´Guessan

D. N´Guessan

FranceFrance Âge 17 Attaquant
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273046_0086
PSG

Le Bayern négocie avec Barcola, coup de chaud au PSG

ICONSPORT_271742_0030
Europa League

Les supporters israéliens interdits en Angleterre, c'est confirmé

ICONSPORT_254333_0135
Rennes

Rennes : Blanc, Motta, Terzic, les Pinault mettent la pression sur Beye

ICONSPORT_267396_0176
PSG

Le PSG avec Doué mais sans Marquinhos

Fil Info

12:00
Le Bayern négocie avec Barcola, coup de chaud au PSG
11:40
Les supporters israéliens interdits en Angleterre, c'est confirmé
11:20
Rennes : Blanc, Motta, Terzic, les Pinault mettent la pression sur Beye
11:11
Le PSG avec Doué mais sans Marquinhos
11:00
Pierre Menes donne une leçon de scouting à l'OL
10:20
Le Barça en éruption à cause de Yamal et du PSG
10:00
EdF : Deschamps a un chouchou, ça énerve Rothen
9:30
PSG : Le Real invente une solution pour acheter Vitinha

Derniers commentaires

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Greg c est vraiment le mec le plus frustré du site😬😬😬😬

« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

Sans la var, des tas de vols et chaque année en coupe d Europe durant presque 20 ans et depuis la vidéo, aucun podium PS Ta stat comprend la perte de point avec les erreurs chose que nous meme avec ca, on vous a Rowenté

« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

la var n'a rien a voir avec ca preuve en est lyon est l'equipe qui a subis le plus d'erreur saison derniere et c'est officiel pas comme ta pseudo liste faite par toi

Pierre Menes donne une leçon de scouting à l'OL

meme 30sec c'est joué tu as dis ne joueront PAS !!! fonseca fait confiance au jeune on le voit avec merah et carvallo ca veut juste dire que les autres n'ont pas le niveau cqfd

PSG : Le Real invente une solution pour acheter Vitinha

Il savent plus quoi inventer pour réaliser leurs rêves... Quelqu'un sait si ces fameuses clauses privées existent vraiment et un joueur est vraiment parti suite à l'une d'elles en France?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading