ASSE : La Premier League attaque Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne retrouve les pelouses de Ligue 2 cette semaine pour la reprise après la trêve internationale. Les Verts vont également en parallèle récupérer le jeune Djylian N'Guessan la semaine prochaine. L’international français U20 est très courtisé après le mondial au Chili.

Il n’est pas encore apparu cette saison en Ligue 2 sous Eirik Horneland mais Djylian N'Guessan fait déjà parler de lui. L’avant-centre de l’ AS Saint-Etienne a pu goûter à la Ligue 1 sur la deuxième partie de saison lors de l’exercice précédent. Une première mise en lumière qu'il poursuit cette saison lors du mondial U20 au Chili. Sélectionné avec l’équipe de France, le joueur de 17 ans a foulé les pelouses lors de chaque rencontre de la compétition. Éliminé aux tirs au but face au Maroc ce mercredi, le jeune Djylian N'Guessan a fait partie des joueurs ayant manqué la cible. Mais sa cote de popularité n’a pas baissé malgré cet échec.

Djylian N'Guessan courtisé en Europe

Ce vendredi le média l’Equipe dévoile que plusieurs formations anglaises suivent le jeune attaquant stéphanois de 17 ans. Le quotidien français explique que des cadors européens comme Chelsea ou encore l’Inter Milan ont des vues sur le jeune stéphanois. Watford fait également partie des prétendants tout comme l’Udinese. Blessé cet été, le natif de Saint-Nazaire a manqué une partie de la préparation ce qui explique son temps de jeu inexistant en début de saison.

Désormais, l’AS Saint-Etienne pourra compter sur Djylian N'Guessan lors de son retour du Chili. L’équipe de France U20 a tout de même une dernière échéance ce week-end contre la Colombie dans un match pour la troisième place de la compétition. À noter tout de même que l’AS Saint-Etienne va devoir s’inquiéter rapidement de l’avenir de son joueur. En fin de contrat en 2027, Djylian N'Guessan aura le choix du roi lors de son renouvellement de contrat. Prolongation dans le Forez ou départ vers une nouvelle aventure, seul l’avenir connait la réponse.