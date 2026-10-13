Un remplaçant vendu 35 ME, Rennes prépare son coup

Le Stade Rennais va blinder l'un de ses défenseurs centraux, malgré le fait qu'il ait perdu sa place cette saison. Mais la Premier League rôde, et cela a de grandes chances de se terminer par un gros transfert.

En plus d’avoir un propriétaire parmi les plus grosses fortunes du monde, la vente des joueurs est le levier financier qui permet également à Rennes d’équilibrer son budget chaque saison. Tous les ans, un jeune souvent issu du centre de formation ou révélé au Roazhon Park, part pour une somme copieuse. Les exemples ne manquent pas, des plus connus Désiré Doué, Eduardo Camavinga et Jérémy Doku, aux derniers départs comme Jérémy Jacquet ou Kader Meïté.

Le prochain sur la liste a de grandes chances d’être Abdelhamid Aït-Boudlal. Très intéressant la saison dernière, le défenseur central a vécu un été très compliqué. Il se voyait déjà signer à Fulham mais l’accord total n’a pas été trouvé, malgré les 35 millions d’euros alignés par les Cottagers. Cela a clairement perturbé le Marocain, qui a fait une préparation pas loin d’être catastrophique, et a perdu sa place dans le 11 de départ.

Contrat prolongé, grosse vente en janvier ?

Malgré cela, Foot Mercato dévoile que le Stade Rennais va prolonger le joueur formé à l’Académie Mohamed VI, et l’engager donc pour une ou deux saisons supplémentaires. Abdelhamid Aït-Boudlal était sous contrat jusqu’en 2028. Mais pour beaucoup d’observateurs, cette prolongation n’est du tout un gage de le voir rester longtemps en Bretagne. Sa valeur va inévitablement augmenter avec un contrat longue durée.

Le fait que le Stade Rennais entame désormais un gros enchainement de matchs va aussi permettre au défenseur central de revenir dans la rotation, et retrouver un niveau qui doit lui permettre d’avoir son mot à dire et de se montrer à son avantage. Avant de nouvelles attaques dès cet hiver, pour un transfert qui devrait encore une fois dépasser les 35 millions d’euros.