TV : Sochaux-ASSE, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Coup d’envoi de la Ligue 2 ce samedi soir avec un multiplex et une affiche historique qui sent bon la Ligue 1 entre Sochaux et l’AS Saint-Etienne.

Quelle heure pour Sochaux-ASSE ?

Qui dit première journée dit multiplex. Les 9 matchs de cette 1ère journée de Ligue 2 seront à suivre en simultané. La rencontre entre le FC Sochaux et l’AS Saint-Etienne, qui se disputera au stade Bonal, débutera par conséquent ce samedi 8 août à 20h45.

Sur quelle chaîne suivre Sochaux-ASSE ?

Il existe deux moyens de suivre ce samedi soir la rencontre entre le FC Sochaux et l’AS Saint-Etienne. La première, la vivre en intégralité et pour cela, il faudra se brancher sur BeInSports1. Ceux qui souhaitent par conséquent garder un oeil sur les autres rencontres pourront privilégier le multiplex, lequel sera lui diffusé sur BeInSports2.

Les compos probables de Sochaux-ASSE :

L’entraîneur sochalien Vincent Hognon devra composer avec certaines absences pour composer son onze de départ. Diawara est suspendu tandis que Bayanginisa et Cortes sont blessés. Selon l’Equipe, l’animation sochalienne se disposera en 4-2-3-1 avec Baghdadi, Nomel et Gomel pour épauler l’avant-centre Djoco.

Le onze probable de Sochaux : Jeannin, Youssouf, Peybernes, Ngatta, Gomis, Masson, Lobry, Baghdadi, Gomel, Nomel, Djoco

Pour sa grande première sur le banc de l’AS Saint-Etienne en match officiel, le nouvel entraîneur stéphanois Ian Cathro est confronté à de nombreuses absences. En tout et pour tout, El Jamali, Eymard, Jaber, Lamba, N’Guessan, Paalberg et Traoré sont absents. Le coach de l’ASSE devrait par conséquent opter pour un 4-4-2 dans lequel Breum et Boakye animeront les couloirs tandis que Cardona et Ballo seront alignés en pointe. En défense centrale, la recrue Naïr sera associée au nouveau capitaine Le Cardinal tandis que Kevin Pedro dépannera à gauche et que Joao Ferreira sera titulaire à droite.

Le onze probable de l’ASSE : Larsonneur, Ferreira, Le Cardinal, Naïr, Pedro, Csongvai, Bernauer, Boakye, Breum, Cardona, Ballo