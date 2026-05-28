0-0 à Nice, l’ASSE sera en Ligue 1

Il ne fait aucun doute que la rencontre retour de barrage entre Nice et Saint-Etienne sera serrée. Au point de se jouer une nouvelle fois aux tirs au but ?

Après le triste match nul à l’aller dans le Chaudron, rien n’est joué entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Etienne . Le match retour aura lieu ce vendredi, et rien ne dit que le jeu sera plus ouvert. Vers une nouvelle rencontre bien terne, qui se termine aux tirs au but. Aucune équipe ne peut officiellement ambitionner de se retrouver dans cet exercice, mais du côté du Forez, on estime avoir ses chances.

Maubleu fait peur aux tireurs

En effet, au tour précédent face à Rodez, Philippe Montanier, ancien gardien de but il faut le rappeler, avait sorti Gautier Larsonneur pour faire entrer Brice Maubleu. Avec son imposante carrure, sa rage de vaincre et sa fraicheur mentale, l’ancien gardien de Grenoble a fait un malheur en détournant quatre tirs de Rodez sur les 10 tentés. 40 % de réussite, c’est énorme à ce niveau, mais cela ne surprend pas celui qui est derrière cette réussite, pour qui Maubleu peut encore faire mieux.

Certains ont pu être surpris mais pas moi. En fait, sur cette séance, il a tout simplement été dans ses standards. Il a arrêté quatre tirs au but sur 10. C’est 40 % d’arrêts. Là, j’ai un tableau sous le nez. Depuis qu’on est remonté en Ligue 2 avec le GF en 2018, Brice a subi 29 penalties. 20 fois, il est parti du bon côté. Et il en a arrêté 13 sur ces 29. Donc 45 % », a résumé le technicien dans les colonnes du Progrès. Entraineur des gardiens à Grenoble, Arnaud Genty a travaillé pendant des mois et des mois avec le portier désormais à l’ASSE pour l’améliorer dans ce domaine. Et en faire un ténor dans cet exercice. «, a résumé le technicien dans les colonnes du Progrès.