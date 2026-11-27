La tension monte à tous les étages au Stade Rennais. Les mauvais résultats ont eu la peau de Franck Haise, limogé ce vendredi. Les joueurs ne sont pas non plus épargnés, dont plusieurs cadres.

Les lendemains de défaite sont toujours difficiles à vivre mais ce vendredi est particulièrement éprouvant pour le Stade Rennais, après la défaite sur la pelouse de la modeste équipe néerlandaise de Nimègue jeudi en Europa League (3-1). L’équipe est dans une très mauvaise dynamique et Franck Haise en a payé le prix fort avec un limogeage acté ce vendredi. La pression est désormais sur le directeur sportif Loïc Désiré et sur le président délégué Arnaud Pouille, eux aussi menacés. Des décisions fortes sont attendues prochainement à Rennes, et les joueurs n’échapperont pas à leurs responsabilités non plus.

Plusieurs cadres de l’effectif sont eux aussi en danger selon l’insider breton @Jonathan35001, toujours bien informé sur les coulisses du club Rouge et Noir. « Strike a 3 bandes de prévues. On peut maintenant en parler, plusieurs joueurs cristallisent en interne : Samba, Merlin, Blas, Nordin, Thomasson, Mayenda et Soumaré. La réussite du PFC face à l’échec Rennais ne passe absolument pas. Apparemment beaucoup d’égos et le départ de Embolo fait beaucoup de mal. Il était le créateur de la bonne ambiance » peut-on lire de la part de l’insider, pour qui tous ces joueurs sont, pour différentes raisons (sportives et/ou financières) dans le viseur de la direction.