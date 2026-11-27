Changement d'arbitre pour Auxerre-OM
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"Franck Haise avec négocié"... Mais relisez-vous !!
Psg aussi aurait dû aller démonter ceux de la roma... mais bon ... n'a pas les testicule d'un marseillais qui veut !! On a des couilles en titane met les plus gros hools nazi a marseille ils repartent tous a poil Paok Feyenoord Olympiakos qui est resté caché a l'hôtel Sporting les juve leo76 de merde qui posent un lapin Et hier levsky... J'espère que anderlecht et lyon ne vont pas se dégonfler
Donc pour toi ca se sont des milliers de personnes qui font donc l'affluence ??
evidemment., sans compter les multi abonnements sous loués. ce systeme est a gerber. n est ce pas la sucette a ZEROUAL
une annee de plus ou en debut de saison, on se dit ue c est leur annee vu leur recrutement. ils ont toujours une belle equipe, mais personne n' arrive a rien la bas. c est assez dingue. ca dure depuis 15 ans, la seule chose qui les fait survire, c est qu il font toujours 1 enorme vente chaque année
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15