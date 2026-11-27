L’OM connaît sa sanction, l’UEFA a frappé fort

Psg aussi aurait dû aller démonter ceux de la roma... mais bon ... n'a pas les testicule d'un marseillais qui veut !! On a des couilles en titane met les plus gros hools nazi a marseille ils repartent tous a poil Paok Feyenoord Olympiakos qui est resté caché a l'hôtel Sporting les juve leo76 de merde qui posent un lapin Et hier levsky... J'espère que anderlecht et lyon ne vont pas se dégonfler