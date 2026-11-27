Coup de tonnerre au Stade Rennais avec le limogeage désormais acté de Franck Haise. Selon les informations de Foot Mercato, l'entraîneur breton n'a pas résisté aux mauvais résultats de son équipe ces dernières semaines.

« très belle augmentation ». Comme pressenti plus tôt dans la journée et révélée par le journal Ouest France, Franck Haise ne sera pas sur le banc du Stade Rennais pour le déplacement à Toulouse samedi en Ligue 1 . L'entraîneur passé par le RC Lens et l'OGC Nice a été limogé ce vendredi au lendemain de la défaite contre les Néerlandais de Nijmegen en Europa League. Le média précise que lors de sa prolongation avec le club breton seulement six mois après son arrivée, Franck Haise avec négocié avec son président Arnaud Pouille une

Autant dire que la direction rennaise va devoir payer des indemnités très importances à l’ancien coach des Sang et Or pour s’en séparer. Mais ce départ était devenu vital pour tenter de relancer l’équipe avant qu’il ne soit trop tard. Entraîneur de la réserve, Sébastien Tambouret devrait par conséquent assurer l’intérim sur le banc de l’équipe première à Toulouse ce dimanche. Reste à savoir qui sera l’entraîneur choisi, pour le plus long terme, par la direction bretonne. Le nom de Pierre Sage, tout fraichement viré par Crystal Palace, est évoqué.