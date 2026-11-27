OL : Deux buts cette saison, Openda est dégoûté
Openda veut en faire plus pour l'OL
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Faut aussi leur offrir un Bescherelle pour Noel apparemment
"Franck Haise avec négocié"... Mais relisez-vous !!
Psg aussi aurait dû aller démonter ceux de la roma... mais bon ... n'a pas les testicule d'un marseillais qui veut !! On a des couilles en titane met les plus gros hools nazi a marseille ils repartent tous a poil Paok Feyenoord Olympiakos qui est resté caché a l'hôtel Sporting les juve leo76 de merde qui posent un lapin Et hier levsky... J'espère que anderlecht et lyon ne vont pas se dégonfler
Donc pour toi ca se sont des milliers de personnes qui font donc l'affluence ??
evidemment., sans compter les multi abonnements sous loués. ce systeme est a gerber. n est ce pas la sucette a ZEROUAL
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15