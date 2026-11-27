Recruté pour être le numéro 9 de l'OL cette saison, Loïs Openda n'a pas été très efficace jusqu'à présent, en plus de sa longue blessure. Le Belge assure avoir une revanche à prendre.

Sa dernière apparition datait du match face à Lens il y a un mois et demi et cela a semblé une éternité pour l’attaque lyonnaise. Loïs Openda est enfin de retour, et Carlos Vicens va pouvoir compter sur un joueur qui a une revanche à prendre. Son début de saison prometteur ne lui avait pourtant pas permis de faire gonfler son compteur de buts. Il a failli le faire contre Lillestrom, mais le pénalty qu’il devait tirer a été annulé par la VAR.

Openda veut en faire plus pour l'OL

Une déception, tout comme le score final de 0-0, pour l’OL. Mais pour le Belge, revenir sur les terrains et montrer enfin ce qu’il vaut sur cette saison était plus positif. « Je me suis bien senti physiquement comme mentalement. Je suis content de ces quinze minutes après ce mois et demi. C’est passé lentement. J‘étais là à me préparer pour revenir en force et aider l’équipe, qui a bien fonctionné pendant ce temps. Je ne sais pas trop le temps nécessaire pour retrouver ma forme, j’espère le plus vite possible. Je ne force pas les choses, je prends le temps de revenir correctement. À moi de continuer à travailler pour être prêt », a confié le joueur prêté par la Juventus dans les colonnes du Progrès.

J’ai envie d‘être efficace, c’est mon rôle. Ce n’est pas que moi, c’est un travail d‘équipe, on va continuer tous ensemble comme on le fait. Mais c’est sûr que je vais devoir faire un peu plus », a reconnu l’ancien joueur du RC Lens, attendu comme le numéro 9 dont l’OL a besoin pour finir les actions et s’installer dans le haut du tableau en Il ne manque donc que les buts, alors qu’Openda est souvent sur les situations chaudes, mais peine encore à faire trembler les filets avec régularité. Un constat qu’il espère rapidement faire changer. «», a reconnu l’ancien joueur du RC Lens, attendu comme le numéro 9 dont l’OL a besoin pour finir les actions et s’installer dans le haut du tableau en Ligue 1

Un retour au premier plan à confirmer ce dimanche dans un déplacement à Troyes à la portée des Lyonnais, à condition qu’ils montrent un visage plus tranchant que face à Lillestrom.