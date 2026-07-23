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Patrick Vieira favori pour entrainer le Sénégal

Foot Mondial23 juil. , 18:44
parGuillaume Conte
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A la recherche d’un sélectionneur après l’élimination décevante face à la Belgique en 16e de finale de la Coupe du monde, le Sénégal discute désormais principalement avec Patrick Vieira. Originaire de ce pays, le champion du monde 1998 avec les Bleus est né à Dakar et se retrouve libre de tout engagement depuis son départ du Genoa. Passé par Nice et Strasbourg notamment, le technicien coche de nombreuses cases selon Foot Mercato, qui en fait le grand favori pour ce poste à la tête des Lions de la Teranga.
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Tu restera encore et encore dans l ombre de st Étienne !

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Aucun pouvoir décisionnaire ? Je te rappelle que Nasser représente l'EFC en tant que son Président auprès de l'UEFA et de la FIFA. Tu as déjà oublié ? Mdr

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En 2011 le PSG etait 4eme de L1, mais venir bomber le torse sur cette période alors que vous n avez rien gagner en plus de 17ans, que vous n êtes sorti des poules de LDC qu une seule fois en 2012 et que vous avez meme frôle la relegation sportive en 2000 et administrative en 2001 ça c est comique ... Alors que le PSG meme moribond, lui ramenait des trophees tout les deux ans, tu sais la Coupe de France que vous n avez pas gagné depuis près de 40ans.

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La misère qui se fout de la charité. Nasser... tu te souviens ? ^^

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En phase de ligue : Atalanta Bergame, FC Barcelone, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Tottenham, Athletic Bilbao, Sporting Portugal et Newcastle. En phase finale : Chelsea (2 fois, 2 victoires), Liverpool (2 fois, 2 victoires), Bayern Munich (2 fois, 1 v et un nul) et Arsenal en finale. Tu as raison, j'ai beau chercher, le PSG n'a pas joué de gros matchs cette saison.

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