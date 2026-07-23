PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

PSG23 juil. , 18:30
parGuillaume Conte
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Luis Enrique va prolonger de quatre ans avec le PSG, et l'entraineur espagnol le fait parce qu'il est persuadé de pouvoir rester au sommet de l'Europe jusqu'en 2030.
Considéré par son président comme le meilleur entraineur du monde, Luis Enrique était forcément en position de force pour prolonger au Paris Saint-Germain. Très heureux dans la capitale française, très proche des fans du PSG, apprécié par ses joueurs et dirigeants, l’entraineur espagnol s’est vu dérouler le tapis rouge.
Les négociations, qui ont officiellement été lancées en février un an après sa dernière prolongation, ont abouti à un accord total trouvé ces dernières heures. A l’approche de la reprise du club de la capitale, le dernier à retrouver le chemin de l’entrainement, tout est désormais scellé affirment L’Equipe et plusieurs comptes bien informés sur les réseaux sociaux.

Tout le monde est conquis par Luis Enrique

Un contrat de quatre années supplémentaires a été ratifié et il ne manque plus que l’officialisation. Un moment entre la signature et l’officialisation que le PSG aime bien faire durer, même si cela devait avoir lieu dans les prochaines semaines, au moment où la saison 2026-2027 va débuter.
Auteur du doublé en Ligue des Champions, Luis Enrique avait laissé entendre dans une vidéo restée célèbre qu’il voulait six étoiles avec le PSG, soit 6 titres en C1. C’est encore possible puisqu’avec ce nouveau contrat, il a encore quatre saisons à disputer sur le banc du Parc des Princes. Dans un club habitué à beaucoup tourner à ce niveau, chaque match lui permet d’entrer un peu plus dans l’histoire comme l’entraineur à la plus grande longévité et au plus grand nombre de victoires.
Si cela perdure jusqu’en 2030, cela ravira tout le monde à Paris, du président Al-Khelaïfi aux joueurs en passant par les supporters.
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Derniers commentaires

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Ah... ça fait très longtemps que l'ASSE ne fait plus d'ombre à personne. 😆

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Tu restera encore et encore dans l ombre de st Étienne !

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Aucun pouvoir décisionnaire ? Je te rappelle que Nasser représente l'EFC en tant que son Président auprès de l'UEFA et de la FIFA. Tu as déjà oublié ? Mdr

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

En 2011 le PSG etait 4eme de L1, mais venir bomber le torse sur cette période alors que vous n avez rien gagner en plus de 17ans, que vous n êtes sorti des poules de LDC qu une seule fois en 2012 et que vous avez meme frôle la relegation sportive en 2000 et administrative en 2001 ça c est comique ... Alors que le PSG meme moribond, lui ramenait des trophees tout les deux ans, tu sais la Coupe de France que vous n avez pas gagné depuis près de 40ans.

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

La misère qui se fout de la charité. Nasser... tu te souviens ? ^^

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