Rennes va chercher un avant-centre de Premier League pour 25 ME

Rennes met le paquet pour se renforcer, y compris en attaque où un deal est en train de se boucler pour faire venir Eliezer Mayenda de Sunderland.

Le Stade Rennais a décidé de frapper vite et fort pour son mercato . Le désir de Franck Haise était de se renforcer en attaque, et c’est bien parti avec le recrutement d’Eliezer Mayenda. Né à Saragosse en Espagne, cet attaquant gaucher a grandi en France avant de faire ses classes au centre de formation du FC Sochaux. Recruté très jeune par Sunderland, il a oeuvré à la remontée des Black Cats en 2024-2025 avant de prendre ses marques avec la formation de Régis Le Bris cette saison.

Souvent remplaçant, il a participé à 20 matchs et inscrit deux buts, mais son avenir est désormais au Stade Rennais. Le club breton a décidé de frapper très fort et a conclu un accord avec Sunderland pour son transfert à hauteur de 25 millions d’euros tout de même. Il faut dire que le FC Porto, ce qui est souvent bon signe quand un joueur est courtisé par les Dragons, était sur le coup ces derniers jours, et a forcé à la surenchère.

Sa venue dans les prochains jours est désormais en très bonne voie et Eliezer Mayenda a de grandes chances d’être le partenaire d’attaquant d’Esteban Lepaul pour la saison qui va débuter le mois prochain.