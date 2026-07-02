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Rennes va chercher un avant-centre de Premier League pour 25 ME

Rennes02 juil. , 17:00
parGuillaume Conte
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Rennes met le paquet pour se renforcer, y compris en attaque où un deal est en train de se boucler pour faire venir Eliezer Mayenda de Sunderland.
Le Stade Rennais a décidé de frapper vite et fort pour son mercato. Le désir de Franck Haise était de se renforcer en attaque, et c’est bien parti avec le recrutement d’Eliezer Mayenda. Né à Saragosse en Espagne, cet attaquant gaucher a grandi en France avant de faire ses classes au centre de formation du FC Sochaux. Recruté très jeune par Sunderland, il a oeuvré à la remontée des Black Cats en 2024-2025 avant de prendre ses marques avec la formation de Régis Le Bris cette saison.
Souvent remplaçant, il a participé à 20 matchs et inscrit deux buts, mais son avenir est désormais au Stade Rennais. Le club breton a décidé de frapper très fort et a conclu un accord avec Sunderland pour son transfert à hauteur de 25 millions d’euros tout de même. Il faut dire que le FC Porto, ce qui est souvent bon signe quand un joueur est courtisé par les Dragons, était sur le coup ces derniers jours, et a forcé à la surenchère.
Sa venue dans les prochains jours est désormais en très bonne voie et Eliezer Mayenda a de grandes chances d’être le partenaire d’attaquant d’Esteban Lepaul pour la saison qui va débuter le mois prochain.
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Mais rigueur ne veut pas dire absence de compétitivité. On est bien d'accord. Mais effectivement il faut vendre, et surtout les gros salaires. D'abord les inutiles: Kondogbia, Maupay, Moumbagna, Harit, Gomes. Ensuite ceux qui sont vendables et dont on peut se passer: Hojbjerg, Balerdi, Rulli, Greenwood, Aubam. Et enfin ceux qu'on peut remplacer par un jeune: Garcia, Abdelli. En revanche Il faut garder Aguerd qui peut apporter aux jeunes dans tout les niveaux: tactique, professionnalisme, exigence etc...; Medina car on aura besoin d'un dc solide physiquement mais il faudra qu'il se calme avec le trash talking; Paixao et Gouiri pour l'attaque, Weah, Timber. Traoré semble sur le départ et a une bonne valeur marchande, c'est dommage mais on doit vendre malheureusement. Par contre les bons coups mercato, je ne compte pas trop dessus. Des bons joueurs de club à la Rongier, travailleur, tactique et pas trop dégeu techniquement ça sera déjà bien.

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

je dis ça parce que dans le passé il a mis des batons dans les roues à certains. Il attend de voir mais si ça ne lui plait pas ce qu'il voit, que fera-t-il ? Pour l'instant et pour que tout le monde tire dans le même sens j'aurais préféré qu'il dise bienvenue à marseille, on te soutient... dans sa bouche, j'attends de voir sonne presque comme une menace ou du moins comme un avertissement en fait haha. Déjà une façon de mettre la pression, j'aime pas ça.

OM : DNCG, UEFA, Stéphane Richard enchaine les « succès »

ça ne veut pas dire qu on aura pas une equipe competitive pour l Europa. si on vend les Moubagna maupay Aubam Hodjberg Balerdi pourquoi pas Aguerd. Harit Garcia, Rulli y a deja de l argent qui rentre, sans perdre en qualité. 1 ou 2 bons coups et on sera pas si mal. Y a deja un vrac d indesirables a faire partir avant de vendre les bons joueurs

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