Rennes : Un flop revendu à un prix bizarre

De toutes façons La LFP dans quelques mois viendra frapper à la porte de Canal parce qu'il est impossible que la chaîne L1+ tienne avec si peu d'abonnés.
L’OM va peut etre vendre Greenwood 100 M€... et devra en donner 50 à MU. En même temps le PSG fait une vente à 150 M€ qu’il encaissera en totalité !!! On n’est vraiment pas dans le même monde... tu m'étonnes que les parisiens se moquent des autres!! Franchement ils n’ont pas tort.........
On attend cet été, il est gratuit
dans l'article le joueur a 23ans, dans la fiche du joueur sous l'article il en a 27...en vrai il en a 41.
Vs êtes bien classés, aucun doute la dessus, pas d'inquiétude sur ce point mais normal de se baser sur les standards de l'an dernier, ce ont eux, définis par la motivation, l'esprit d'équipe, l'abnégation et l'énergie déployés a chaque match qui ont permis cette saison extra, sans ça, tu passais probablement pas (au choix) arsenal, Liverpool, le bayern, le réal, city Il est évident que sans le collectif, des joeurs de classe mondiale ne font peu ou pas grand chose, le niveau indiv des joueurs nés pas au top Certains avait aussi déclaré que la mise en avant de dembele de la part du club pr le BO alors que d'autres aurait put légitimement y prétendre davantage ont peut etre cassé cette envie de faire l'effort pr les autres, en plus de la fatigue 🤷
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🚨 🔴⚫ CARLOS ANDRES GOMEZ 🇨🇴 DÉFINITIVEMENT TRANSFÉRÉ ✅ À VASCO 🇧🇷‼️ ▶️ L'opération s'élève à 5,5M€ + 40% des droits économiques du joueur 💰 mais qui peut évoluer par la suite à 7M€ avec 20% des droits économiques du joueur pour Rennes [@gui_tog] #MercatoSRFC