Rennes : Un flop revendu à un prix bizarre

Prêté l'été dernier au club brésilien de Vasco de Gama, Carlos Andres Gomez quitte définitivement le Stade Rennais après la levée de l'option d'achat. Un montage financier étonnant va permettre aux Bretons de récupérer au moins une partie de leur investissement initial.

Il devient difficile de trouver d'autres mots pour qualifier les nombreuses recrues du Stade Rennais qui n'ont pas réussi à faire leur trou en Bretagne. Carlos Andres Gomez est, comme beaucoup d'autres joueurs arrivés la saison dernière, un flop. Recruté contre un chèque de 10 millions d'euros en provenance de Salt Lake (MLS), l'ailier colombien n'a disputé que 19 matchs avec le maillot rennais, pour un total de 393 minutes, soit une moyenne de 20 minutes par match.

Pas assez convaincant pour sa direction ni pour les trois entraineurs qui ont occupé le banc de Rennes lors du précédent exercice, il s'est finalement envolé pour le Brésil et Vasco de Gama l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat, laquelle vient justement d'être levée. Avec un montage financier loufoque, Rennes n'est toutefois pas certain de récupérer sa mise de départ.

Carlos Andres Gomez reste au Brésil

Comme l'indique Ouest-France, rejoint par la presse brésilienne ce jeudi, Carlos Andres Gomez va bel et bien être transféré définitivement à Vasco de Gama. Le quotidien régional français indique que cette opération va rapporter dans un premier temps 5,5 millions d'euros au Stade Rennais, qui gardera 40 % des droits économiques du joueur. Une façon de procéder devenue coutume en Amérique du Sud ou chez certains clubs européens comme le Real Madrid. Ce n'est pas tout puisque le club brésilien peut racheter encore 20% contre 2,5 millions d'euros, ce qui porterait le total à 7 millions plus 20 % des droits économiques encore entre les mains des Rennais.

Au final, ces droits correspondent à un pourcentage dû au Stade Rennais en cas de future revente de Carlos Andres Gomez. Un montage financier complexe qui n'assure pas du tout aux Bretons de récupérer les 10 millions d'euros investis initialement. Il faudrait que Vasco de Gama le revende contre un montant supérieur à 15 millions d'euros pour finalement rééquilibrer la balance sur ce transfert pour le moins raté.