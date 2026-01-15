ICONSPORT_249289_0178
Carlos Andres Gomez

Rennes : Un flop revendu à un prix bizarre

Rennes15 janv. , 17:30
parQuentin Mallet
0
Prêté l'été dernier au club brésilien de Vasco de Gama, Carlos Andres Gomez quitte définitivement le Stade Rennais après la levée de l'option d'achat. Un montage financier étonnant va permettre aux Bretons de récupérer au moins une partie de leur investissement initial.
Il devient difficile de trouver d'autres mots pour qualifier les nombreuses recrues du Stade Rennais qui n'ont pas réussi à faire leur trou en Bretagne. Carlos Andres Gomez est, comme beaucoup d'autres joueurs arrivés la saison dernière, un flop. Recruté contre un chèque de 10 millions d'euros en provenance de Salt Lake (MLS), l'ailier colombien n'a disputé que 19 matchs avec le maillot rennais, pour un total de 393 minutes, soit une moyenne de 20 minutes par match.

Pas assez convaincant pour sa direction ni pour les trois entraineurs qui ont occupé le banc de Rennes lors du précédent exercice, il s'est finalement envolé pour le Brésil et Vasco de Gama l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat, laquelle vient justement d'être levée. Avec un montage financier loufoque, Rennes n'est toutefois pas certain de récupérer sa mise de départ.

Carlos Andres Gomez reste au Brésil

Comme l'indique Ouest-France, rejoint par la presse brésilienne ce jeudi, Carlos Andres Gomez va bel et bien être transféré définitivement à Vasco de Gama. Le quotidien régional français indique que cette opération va rapporter dans un premier temps 5,5 millions d'euros au Stade Rennais, qui gardera 40 % des droits économiques du joueur. Une façon de procéder devenue coutume en Amérique du Sud ou chez certains clubs européens comme le Real Madrid. Ce n'est pas tout puisque le club brésilien peut racheter encore 20% contre 2,5 millions d'euros, ce qui porterait le total à 7 millions plus 20 % des droits économiques encore entre les mains des Rennais.
Au final, ces droits correspondent à un pourcentage dû au Stade Rennais en cas de future revente de Carlos Andres Gomez. Un montage financier complexe qui n'assure pas du tout aux Bretons de récupérer les 10 millions d'euros investis initialement. Il faudrait que Vasco de Gama le revende contre un montant supérieur à 15 millions d'euros pour finalement rééquilibrer la balance sur ce transfert pour le moins raté.
0
Derniers commentaires

TV : Canal+ répond à la LFP

De toutes façons La LFP dans quelques mois viendra frapper à la porte de Canal parce qu'il est impossible que la chaîne L1+ tienne avec si peu d'abonnés.

PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !

L’OM va peut etre vendre Greenwood 100 M€... et devra en donner 50 à MU. En même temps le PSG fait une vente à 150 M€ qu’il encaissera en totalité !!! On n’est vraiment pas dans le même monde... tu m'étonnes que les parisiens se moquent des autres!! Franchement ils n’ont pas tort.........

L'OM se fait secouer par Angers, il va falloir payer !

On attend cet été, il est gratuit

OL : Départ imminent, Orel Mangala a quatre offres

dans l'article le joueur a 23ans, dans la fiche du joueur sous l'article il en a 27...en vrai il en a 41.

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

Vs êtes bien classés, aucun doute la dessus, pas d'inquiétude sur ce point mais normal de se baser sur les standards de l'an dernier, ce ont eux, définis par la motivation, l'esprit d'équipe, l'abnégation et l'énergie déployés a chaque match qui ont permis cette saison extra, sans ça, tu passais probablement pas (au choix) arsenal, Liverpool, le bayern, le réal, city Il est évident que sans le collectif, des joeurs de classe mondiale ne font peu ou pas grand chose, le niveau indiv des joueurs nés pas au top Certains avait aussi déclaré que la mise en avant de dembele de la part du club pr le BO alors que d'autres aurait put légitimement y prétendre davantage ont peut etre cassé cette envie de faire l'effort pr les autres, en plus de la fatigue 🤷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

