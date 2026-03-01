Depuis son parking à Dubaï, Vercoutre donne de ses nouvelles

Entraîneur des gardiens d’Al-Wasl, un club émirati basé à Dubaï, Rémy Vercoutre traverse un moment compliqué avec les derniers affrontements qui mêlent Israël, les États-Unis, l’Iran et les pays du Moyen Orient.

Depuis quelques heures, une partie du monde se retrouve dans une situation critique. Il faut dire que la mort d’Ali Khamenei, le Guide suprême de la Révolution en Iran, dans des attaques perpétrées par Israël et les États-Unis a provoqué des réponses armées qui ont touché plusieurs pays. En réponse au meurtre de leur chef d’Etat depuis 1989, les Gardiens de la révolution iraniens ont promis « l'offensive la plus féroce de l'histoire ». Ce qui s’est traduit par des frappes un peu partout dans le Moyen Orient via des drones et des missiles balistiques. Si ce sont les bases américaines qui ont principalement été visées dans la nuit du 28 février au 1er mars, les frappes et les contre-attaques se sont poursuivies entre tous les camps pendant la journée de dimanche.

Du côté de Dubaï, un hôtel de luxe et une partie de l'aéroport international ont été touchés. De quoi inquiéter de nombreux français présents aux Émirats Arabes Unis pour des raisons professionnelles. Dans le monde du football, Rémy Vercoutre se retrouve par exemple en plein milieu du conflit. Désormais entraîneur des gardiens de Al-Wasl, l’ancien Lyonnais n’est pas vraiment rassuré par rapport aux derniers événements et son témoignage fait froid dans le dos…

« Ce n’est pas très rassurant, même si ce n’est pas l’état de guerre non plus… »

« Je vais bien. En sécurité ? Je vais vite vous quitter après mon intervention pour aller dans mon parking, en sous-terrain, car il n’y a pas de bunker à Dubaï. Donc on doit se protéger. Durant la nuit dernière, il y a eu quelques interceptions de missiles qui ont fait beaucoup de bruit et qui ont fait trembler les vitres et les murs. Je préfère être au sous-sol, au niveau -3, même si ce n’est pas très confortable, au moins je suis plus rassuré que d'être dans mon appartement, où il y a du verre un peu partout. Si ça venait à exploser, je serais exposé dans mon appartement…

Il faut être précautionneux, on fait attention. Les entraînements sont annulés pour le moment. Mais ce n’est pas très rassurant, même si ce n’est pas l’état de guerre non plus… L’armée émiratie fait son travail d’interception des missiles, mais ça tape parfois et c’est impressionnant… », a lancé, sur Ligue 1+, Vercoutre, qui espère donc que les choses ne vont pas s'envenimer dans les jours à venir… Sinon, il devra probablement rentrer en France pour être à l’abri, comme de nombreux autres français, tels que de célèbres influenceurs partis à Dubaï pour des raisons économiques.