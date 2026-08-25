ICONSPORT_370705_0027 Lepaul

Rennes : City rêve de Lepaul, Haaland peut trembler

Rennes25 août , 9:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière et déjà clinique dimanche face au PSG lors de la 1ère journée de Ligue 1, Esteban Lepaul ne fait plus rire personne. L’attaquant de Rennes est ciblé par Manchester City.
Avec 21 buts et 5 passes décisives en 2025-2026, Esteban Lepaul a envoyé un sérieux message à la concurrence en Ligue 1 et à ses possibles prétendants à travers l’Europe. Du haut de ses 26 ans, le natif d’Auxerre s’impose comme l’une des solutions offensives à quelques semaines de la première liste de Zinedine Zidane en équipe de France. Le Stade Rennais a bien conscience de tenir un buteur hors-pair dans ses rangs et doit en profiter car s’il continue sur cette lancée, il y a fort à parier que l’ancien Angevin ne foulera plus la pelouse du Roazhon Park d’ici un an.
La preuve, L’Equipe révèle dans son édition du jour qu’Esteban Lepaul est dans le viseur… de Manchester City. Même si le club anglais peut déjà compter sur un buteur de calibre mondial avec Erling Haaland, il n’est pas insensible aux performances très remarquées de Lepaul en Ligue 1. Reste que pour Rennes, l’attaquant d’1m81 n’est pas à vendre. Il sera très difficile à déloger de la Bretagne alors que son contrat court jusqu’en juin 2030 et que sa valeur marchande, qui a déjà atteint 35 millions d’euros selon Transfermarkt, risque d’exploser encore davantage au cours de la saison à venir.

Lire aussi

Rennes a définitivement tranché pour Estéban LepaulRennes a définitivement tranché pour Estéban Lepaul
EdF : La sélection de Lepaul imposée à ZidaneEdF : La sélection de Lepaul imposée à Zidane
Le quotidien national indique qu’outre Manchester City, Aston Villa est également sous le charme des prestations d’Esteban Lepaul en Ligue 1. Plus tôt au cours du mercato, Côme en Italie et l’Atlético de Madrid en Espagne avaient également été cités comme des prétendants d’Esteban Lepaul. La source précise que Rennes se montre catégorique en excluant catégoriquement un potentiel départ cet été. Une position d’autant plus facile à assumer que le joueur se sent bien à Rennes et n’a pas demandé à partir. L’été prochain en revanche, si les sollicitations sont aussi nombreuses, il risque d’être difficile pour tout le monde de résister à la tentation d’un départ dans un top club européen qualifié en Ligue des Champions.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364181_0049
OL

Son départ est acté, l'OL contacté en urgence

ICONSPORT_371376_0071 Zabarnyi
PSG

PSG : « Aucun doute », l’avenir de Zabarnyi est tranché

Bakwa ICONSPORT_359824_0069
LOSC

Bakwa signe à Lille, le très gros coup de Létang

Cathro
ASSE

Deux arrivées en huit jours, l’ASSE change d’avis

Fil Info

25 août , 11:00
Son départ est acté, l'OL contacté en urgence
25 août , 10:40
PSG : « Aucun doute », l’avenir de Zabarnyi est tranché
25 août , 10:20
Bakwa signe à Lille, le très gros coup de Létang
25 août , 10:00
Deux arrivées en huit jours, l’ASSE change d’avis
25 août , 9:40
L'OM dégaine une offre pour un serial buteur algérien
25 août , 9:20
Canal+ de retour en Ligue 1, une réunion secrète qui change tout
25 août , 8:40
L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf
25 août , 8:20
Barcola vendu 140 ME, le PSG vise encore trois recrues
25 août , 8:00
OM : Paixao à Arsenal, Genesio menace McCourt

Derniers commentaires

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

C'est pourtant ce qui est écrit juste en dessous : "l’entraîneur portugais souhaite faire venir un numéro neuf dans les derniers jours du mercato" "l’OL veut absolument un attaquant de surface au profil similaire à celui de Roman Yaremchuk, prêté dans la capitale des Gaules de janvier à mai dernier"

Son départ est acté, l'OL contacté en urgence

Certainement le mieux pour lui, qu'il nous revienne en pleine forme.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Arg, Ouedraogo a été pris pour palier un départ, et en l'état je préférais conserver Tagliafico histoire d'avoir un gars sûr défensivement parlant.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Dallinga ou Ajorque, ça me va.

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

@LeFoutreTranslucide Je te réponds vu que je suis le seul, il me semble, à avoir utiliser le terme "quota", mais j'ai l'impression que tu fais un mix dans ton commentaire. Ou alors j'ai rien compris ^^ Ce qui me faisait tiquer dans les réponses de Majin, c'est le fait que Kamara ou Diawara, et plus largement l'ensemble des titis du cru, étaient talentueux - et bien non - ... justifiant par les 4M payés pour Kamara, son "potentiel". Donc 2(titis) joueurs tout au plus, qui ont pu aller du PSG à l'OL sur plusieurs années, pas de quoi en faire une généralité. Diawara est venu libre, par ailleurs, à la fin de son contrat aspirant. Si talentueux et si convoité par son club formateur pour le conservé... La réalité de leur stratégie montre bien qu'ils préfèrent acheter des internationaux en sub 2 et 3 que de faire jouer leurs jeunes. C'est un choix calculé. Ca se comprend pour monter le curseur, de l'exigence de la performance au plus haut niveau, par une forte concurrence, mais faut pas se raconter de salades.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading