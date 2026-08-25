Rennes : City rêve de Lepaul, Haaland peut trembler

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

@LeFoutreTranslucide Je te réponds vu que je suis le seul, il me semble, à avoir utiliser le terme "quota", mais j'ai l'impression que tu fais un mix dans ton commentaire. Ou alors j'ai rien compris ^^ Ce qui me faisait tiquer dans les réponses de Majin, c'est le fait que Kamara ou Diawara, et plus largement l'ensemble des titis du cru, étaient talentueux - et bien non - ... justifiant par les 4M payés pour Kamara, son "potentiel". Donc 2(titis) joueurs tout au plus, qui ont pu aller du PSG à l'OL sur plusieurs années, pas de quoi en faire une généralité. Diawara est venu libre, par ailleurs, à la fin de son contrat aspirant. Si talentueux et si convoité par son club formateur pour le conservé... La réalité de leur stratégie montre bien qu'ils préfèrent acheter des internationaux en sub 2 et 3 que de faire jouer leurs jeunes. C'est un choix calculé. Ca se comprend pour monter le curseur, de l'exigence de la performance au plus haut niveau, par une forte concurrence, mais faut pas se raconter de salades.