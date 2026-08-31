ICONSPORT_372144_0063 Dia

Rennes trouve son nouvel attaquant, c'est du lourd

Rennes31 août , 13:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Stade Rennais se cherche toujours un attaquant de qualité en cette fin de mercato estival. Les Bretons aimeraient bien trouver leur bonheur du côté de la Lazio.
Le Stade Rennais aura de belles ambitions cette saison dans toutes les compétitions. Les Bretons cherchent encore un joueur offensif afin de renforcer un peu plus l'effectif de Franck Haise. Le Stade Rennais aimerait faire une bonne affaire en Serie A, du côté de la Lazio, avec un ancien joueur de Ligue 1... En effet, Boulaye Dia est plus que jamais dans les petits papiers des pensionnaires du Roazhon Park.

Dia à Rennes, plus qu'une question de temps 

Selon les dernières informations de Foot Mercato, une arrivée de Dia à Rennes se fait de plus en plus crédible. Les discussions avancent notamment rapidement entre les Bretons et la Lazio. Le joueur sénégalais souhaite quitter l'Italie pour relever le défi du Stade Rennais. Le natif d'Oyonnax n'arriverait pas en France dans le cadre d'un transfert définitif dans un premier temps. Le club de la capitale italienne estime son joueur à quelque 10 millions d'euros et l'opération devrait en effet se conclure autour d'un prêt payant avec option d'achat. Le dénouement du dossier est proche et, sauf rebondissement, Boulaye Dia viendra compléter l'effectif de Franck Haise.

Lire aussi

50 ME, Rennes choque la Premier League50 ME, Rennes choque la Premier League
L'avant-centre avait quitté la France et le Stade de Reims en 2021 pour rejoindre Villarreal. Il avait ensuite connu une expérience à la Salernitana avant de signer à la Lazio. Ce serait une belle pioche pour le Stade Rennais si son arrivée se confirme. À 29 ans, le Sénégalais aura une nouvelle belle opportunité de montrer sa valeur au sein d'un club décidé à jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1. Il aura aussi la chance de pouvoir évoluer en Europe puisque les Bretons seront présents en C3.
Articles Recommandés
ICONSPORT_168009_1563
Foot Mondial

Lionel Messi annonce sa retraite internationale

ICONSPORT_271831_0251
OL

OL : Nicolas Tagliafico s'en va, il y a une condition

ICONSPORT_364024_0387
OM

L'OM pour 600ME, McCourt s'est fait arnaquer

Le Ballon d'Or rassure le PSG
PSG

Dembélé 2030, le PSG n'a même pas tremblé

Fil Info

31 août , 17:37
Lionel Messi annonce sa retraite internationale
31 août , 17:30
OL : Nicolas Tagliafico s'en va, il y a une condition
31 août , 17:00
L'OM pour 600ME, McCourt s'est fait arnaquer
31 août , 16:40
Dembélé 2030, le PSG n'a même pas tremblé
31 août , 16:20
L’OL refourgue un indésirable au Red Star
31 août , 16:00
Kondogbia a plombé l’OM, L’Équipe le fracasse
31 août , 15:30
PSG : Ni vacances, ni retraite, Lucas Digne déjà menacé
31 août , 15:16
Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool
31 août , 15:00
EdF : Olise, Deschamps s'est gravement trompé

Derniers commentaires

Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

Sergio...j aime barcola encore plus acheté 50 vendu 145 !!! Mais krava est largement au dessus .on a pas toucher a notre 11 de départ et c est deja très très fort !!! Ramos lee barcola mbaye bye bye

Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

50M pour 6 mois, merci oui :)

Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

Acheté 50 vendu 145 !!! Merci lyon 😉😉😉😉

OL : Nicolas Tagliafico s'en va, il y a une condition

Oui mais Tagliafico à 34 ans et à la dernière années de son contrat à l'OL ne doit pas valoir bien cher.

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

A l'instant T le vendre serait une vente pour rien ou presque. Il a tout intérêt à vendre quand ça va un peu mieux que maintenant

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading