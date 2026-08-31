Rennes trouve son nouvel attaquant, c'est du lourd

Le Stade Rennais se cherche toujours un attaquant de qualité en cette fin de mercato estival. Les Bretons aimeraient bien trouver leur bonheur du côté de la Lazio.

Le Stade Rennais aura de belles ambitions cette saison dans toutes les compétitions. Les Bretons cherchent encore un joueur offensif afin de renforcer un peu plus l'effectif de Franck Haise. Le Stade Rennais aimerait faire une bonne affaire en Serie A, du côté de la Lazio, avec un ancien joueur de Ligue 1 ... En effet, Boulaye Dia est plus que jamais dans les petits papiers des pensionnaires du Roazhon Park.

Dia à Rennes, plus qu'une question de temps

Selon les dernières informations de Foot Mercato, une arrivée de Dia à Rennes se fait de plus en plus crédible. Les discussions avancent notamment rapidement entre les Bretons et la Lazio. Le joueur sénégalais souhaite quitter l'Italie pour relever le défi du Stade Rennais. Le natif d'Oyonnax n'arriverait pas en France dans le cadre d'un transfert définitif dans un premier temps. Le club de la capitale italienne estime son joueur à quelque 10 millions d'euros et l'opération devrait en effet se conclure autour d'un prêt payant avec option d'achat. Le dénouement du dossier est proche et, sauf rebondissement, Boulaye Dia viendra compléter l'effectif de Franck Haise.

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L'avant-centre avait quitté la France et le Stade de Reims en 2021 pour rejoindre Villarreal. Il avait ensuite connu une expérience à la Salernitana avant de signer à la Lazio. Ce serait une belle pioche pour le Stade Rennais si son arrivée se confirme. À 29 ans, le Sénégalais aura une nouvelle belle opportunité de montrer sa valeur au sein d'un club décidé à jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1. Il aura aussi la chance de pouvoir évoluer en Europe puisque les Bretons seront présents en C3.