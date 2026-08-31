Alerte au PSG, Luis Enrique exige cette recrue

Il ne reste plus que quelques heures dans ce mercato estival et le PSG espère encore signer au moins un joueur. Luis Enrique veut impérativement faire venir un défenseur central capable de jouer à droite.

La dernière ligne droite du mercato est rarement animée au Paris Saint-Germain ces dernières années. Le club de la capitale s’était par exemple montré très peu actif l’an passé, en faisant venir uniquement Zabarnyi et Chevalier. L’été 2026 a déjà été plus agité avec les arrivées de Godts, Torres, Digne ou encore Akliouche et les départs de Ramos, Lee, Barcola et Mbaye. Le double champion d’Europe en titre pourrait s’arrêter là mais selon PSG Inside Actu, ce n’est pas la volonté de Luis Enrique. Le compte spécialisé sur X l’affirme, l’entraîneur espagnol souhaite encore faire venir une recrue dans la capitale d’ici à mardi soir.

Le profil ciblé est clair : un défenseur central capable de jouer arrière droit. La source précise que Guéla Doué était une cible de Luis Enrique et de Luis Campos, mais l’international ivoirien de Strasbourg va s’envoler ce lundi pour l’Allemagne afin de signer au Bayer Leverkusen pour 37 millions d’euros. « Le PSG refuse de baisser les bras. Le club parisien continue d'explorer différentes pistes. La liste des défenseurs encore accessibles se réduit comme peau de chagrin. Le PSG voulait renforcer son secteur défensif et doit désormais trouver la bonne opportunité dans un marché devenu extrêmement fermé » précise le compte spécialisé.

Le PSG veut un défenseur droitier

Il faut dire qu’à ce stade du mercato, trouver la bonne opportunité est particulièrement difficile et le Paris Saint-Germain en a conscience. Il est par ailleurs précisé que jusqu’à présent, Luis Campos s’est heurté à de nombreux refus, soit car les joueurs étaient trop chers, soit car les clubs n’étaient pas vendeurs. Autrement dit, malgré la demande de Luis Enrique de faire venir un défenseur central droitier capable de jouer latéral droit, il n’est pas certain qu’une ultime recrue débarque dans la capitale française d’ici à mardi soir. La direction du PSG reste en tout cas à l’affût, prêt à bondir sur la moindre opportunité.