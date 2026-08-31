Alerte au PSG, Luis Enrique exige cette recrue

Alerte au PSG, Luis Enrique exige cette recrue

PSG31 août , 12:40
parCorentin Facy
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Il ne reste plus que quelques heures dans ce mercato estival et le PSG espère encore signer au moins un joueur. Luis Enrique veut impérativement faire venir un défenseur central capable de jouer à droite.
La dernière ligne droite du mercato est rarement animée au Paris Saint-Germain ces dernières années. Le club de la capitale s’était par exemple montré très peu actif l’an passé, en faisant venir uniquement Zabarnyi et Chevalier. L’été 2026 a déjà été plus agité avec les arrivées de Godts, Torres, Digne ou encore Akliouche et les départs de Ramos, Lee, Barcola et Mbaye. Le double champion d’Europe en titre pourrait s’arrêter là mais selon PSG Inside Actu, ce n’est pas la volonté de Luis Enrique. Le compte spécialisé sur X l’affirme, l’entraîneur espagnol souhaite encore faire venir une recrue dans la capitale d’ici à mardi soir.
Le profil ciblé est clair : un défenseur central capable de jouer arrière droit. La source précise que Guéla Doué était une cible de Luis Enrique et de Luis Campos, mais l’international ivoirien de Strasbourg va s’envoler ce lundi pour l’Allemagne afin de signer au Bayer Leverkusen pour 37 millions d’euros. « Le PSG refuse de baisser les bras. Le club parisien continue d'explorer différentes pistes. La liste des défenseurs encore accessibles se réduit comme peau de chagrin. Le PSG voulait renforcer son secteur défensif et doit désormais trouver la bonne opportunité dans un marché devenu extrêmement fermé » précise le compte spécialisé.

Le PSG veut un défenseur droitier  

Il faut dire qu’à ce stade du mercato, trouver la bonne opportunité est particulièrement difficile et le Paris Saint-Germain en a conscience. Il est par ailleurs précisé que jusqu’à présent, Luis Campos s’est heurté à de nombreux refus, soit car les joueurs étaient trop chers, soit car les clubs n’étaient pas vendeurs. Autrement dit, malgré la demande de Luis Enrique de faire venir un défenseur central droitier capable de jouer latéral droit, il n’est pas certain qu’une ultime recrue débarque dans la capitale française d’ici à mardi soir. La direction du PSG reste en tout cas à l’affût, prêt à bondir sur la moindre opportunité.

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La nest pas la question, il aurait mis 100 milliard cest pareil si derrière t'as l'ambition de Lorient.. et ca cest pas normal, et toujours le sempiternel refrain de debile " tu as mis combien toi " lol moi jai pas eu la prétention de racheter L'OM...donc vue quon a pas mis un radis on doit rien exigé le supporter doit fermer sa gueule ??? Espèce de soumis va

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@Juni Ca peut être frustrant, comme surtout(pour moi), une occasion qu'est le prêt, dans la situation sportive et financière de l'ol actuelle, de voir évoluer chez nous des joueurs qui n'auraient même pas daignés (je force un peu le trait, mais y a de ça),mettre notre club sur leur trajectoire de carrière. Endrick, Athekame, maintenant possiblement Fofana. Un jour, peut être que le club aura les arguments financiers et sportifs, pour avoir sous contrats ce genre de joueurs.

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