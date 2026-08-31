Lille-PSG : Eric Wattellier répond à la polémique
Wattellier

Lille-PSG : Eric Wattellier répond à la polémique

PSG31 août , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a égalisé en toute fin de rencontre face au LOSC. Les Dogues n'ont pas compris la longueur du temps additionnel accordé, alors que, pourtant, tout était parfaitement logique.
Le Paris Saint-Germain connaît quelques difficultés en ce début de saison. Les hommes de Luis Enrique ont enchaîné deux matchs nuls de suite face à Rennes puis Lille. Dans les deux rencontres, les champions d'Europe ont en plus dû remonter un écart de deux buts. L'entraîneur du PSG ne s'inquiète en revanche pas plus que cela et a surtout apprécié la force mentale de son équipe. À Lille, le PSG aura marqué deux buts dans le temps additionnel. Pour les Dogues, Eric Wattellier n'aurait pas dû aller au-delà du temps additionnel qu'il avait initialement accordé. Mais l'arbitre est resté dans sa logique, alors que les Lillois ont gagné du temps pour préserver le score.

Des échanges qui en disent long

Ces dernières heures, Ligue 1+ a notamment dévoilé des extraits des échanges de l'arbitre de LOSC-PSG, qui était équipé d'une Ref Cam. Parmi les échanges, on peut entendre Wattellier prévenir le gardien Berke Özer, à la 90e+2, après un léger contact, qu'il devait arrêter de gagner du temps sous peine de voir des secondes supplémentaires être ajoutées : « S'il vous plaît, levez-vous ou on ajoute une minute supplémentaire. » Quelques instants plus tard, l'homme au sifflet aura une discussion avec Dilane Bakwa pour expliquer son raisonnement : « C'est 3 + 1 minimum, on a mis 4 minutes parce qu'ils ont marqué dans les arrêts de jeu. Il y a eu un but, donc on en rajoute. »

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De quoi quelque peu calmer les ardeurs de certains fans et observateurs. À noter que LOSC-PSG n'est pas le seul match du week-end à être allé au-delà du temps additionnel minimum préalablement fixé. C'était également le cas lors de Strasbourg-Lens, OL-Le Havre ou encore Rennes-Le Mans.
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La nest pas la question, il aurait mis 100 milliard cest pareil si derrière t'as l'ambition de Lorient.. et ca cest pas normal, et toujours le sempiternel refrain de debile " tu as mis combien toi " lol moi jai pas eu la prétention de racheter L'OM...donc vue quon a pas mis un radis on doit rien exigé le supporter doit fermer sa gueule ??? Espèce de soumis va

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@Juni Ca peut être frustrant, comme surtout(pour moi), une occasion qu'est le prêt, dans la situation sportive et financière de l'ol actuelle, de voir évoluer chez nous des joueurs qui n'auraient même pas daignés (je force un peu le trait, mais y a de ça),mettre notre club sur leur trajectoire de carrière. Endrick, Athekame, maintenant possiblement Fofana. Un jour, peut être que le club aura les arguments financiers et sportifs, pour avoir sous contrats ce genre de joueurs.

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