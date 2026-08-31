Super coup à Nantes, un crack de Monaco arrive

Le FC Nantes veut recruter un nouvel attaquant dans les prochaines heures. Les Canaris ont apparemment trouvé leur bonheur du côté de l'AS Monaco.

Nantes va très mal en Ligue 2 et a urgemment besoin d'un nouvel attaquant. Grégory Poirier veut du renfort dans ce secteur de jeu afin de pouvoir relancer une dynamique positive. Les Canaris veulent animer le marché des transferts, avec beaucoup de mouvements prévus. Au poste d'attaquant, les pensionnaires de La Beaujoire ont apparemment trouvé leur bonheur avec un jeune crack de l'AS Monaco, Oumar Konaté.

Le FC Nantes valide une belle opération avec Monaco

Selon les dernières informations de Sacha Tavolieri, l'Ivoirien de 19 ans va en effet signer à Nantes dans les prochaines heures. Les négociations sont très avancées entre les deux clubs autour d'un prêt du joueur pour la saison. Le joueur a ouvert la porte à une expérience en Ligue 2 afin de gagner du temps de jeu et de revenir par la suite à Monaco avec davantage de confiance. Une belle pioche si ce dossier se conclut pour un FC Nantes qui a besoin de certitudes au poste d'avant-centre. Konaté a pris part à deux rencontres avec l'AS Monaco depuis le début de la saison. Il est très estimé par la direction du club de la Principauté, qui souhaite le voir progresser rapidement.

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