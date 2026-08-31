50 ME, Rennes choque la Premier League

Rennes n'est pas serein avec Abdelhamid Aït-Boudlal, courtisé par la Premier League, et à côté de ses pompes en ce début de saison. Le club breton veut le prolonger, ou le laisser partir pour une somme folle.

Rares sont les clubs français capables de résister aux formations de Premier League. Surtout depuis l’écroulement des droits télévisuels en Ligue 1. Rennes a décidé de montrer les muscles dans un dossier chaud de cette fin de mercato . Deux clubs anglais font le forcing depuis deux semaines pour essaye de convaincre le club breton de lâcher Abdelhamid Aït Boudlal. Grand espoir du club et promesse du football marocain, le défenseur central vit difficilement cette période, et semble parfois perdu avec son avenir très incertain. Ses performances avec Rennes sont en tout cas loin du niveau de la saison passée, et Franck Haise l'a bien remarqué après le match gagné face au Mans (3-2).

Les prochains jours devraient donc être compliqués car Fulham vient de faire une offre de 35 millions d’euros hors bonus pour récupérer Aït Boudlal, et s’offrir un défenseur central très prometteur. Mais le journaliste de Onze Mondial Marc Mechenoua affirme que Rennes a refusé cette offre copieuse, pour un joueur valorisé officiellement à 15 millions d’euros, mais dont le potentiel à seulement 20 ans a de quoi faire tourner les têtes.

En conséquence, la priorité des « Rouge et Noir » est de prolonger le contrat de leur défenseur, qui est lié à Rennes jusqu’en 2028. Seule une offre encore plus faramineuse ferait changer d’avis les dirigeants bretons, qui demandent 50 millions d’euros pour étudier concrètement un transfert d’ici mardi. Et le pensionnaire du Roazhon Park va devoir se méfier, car Crystal Palace a aussi besoin d’un défenseur central et chercher à faire venir Aït Boudlal. Les prochaines heures seront plus que jamais décisives, mais les deux clubs londoniens pourraient bien se livrer une bataille épique pour le jeune marocain, qui sera fixé sur son avenir, prolongation ou transfert, très rapidement.