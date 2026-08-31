Dix transferts en deux jours, coup de folie à Nantes

Le FC Nantes se prépare à vivre une fin de mercato estival agitée. Les Canaris pourraient notamment réaliser jusqu'à dix mouvements dans les prochaines heures.

Le FC Nantes va mal en Ligue 2 et va devoir rapidement rebondir. Le visage montré sur la pelouse de Guingamp est toutefois porteur d'espoir pour les Canaris. Mais avant de se projeter vers une nouvelle journée de championnat, il faudra bien gérer la fin du mercato estival. Le FC Nantes ne manquera pas de travail, entre les départs et les arrivées. Il se dit du côté de La Beaujoire que près de dix opérations pourraient même être réalisées dans les prochaines heures.

Le FC Nantes va agiter le marché jusqu'à la fin

Emmanuel Merceron indique en effet sur son compte X que les fans et observateurs nantais vont devoir se préparer à pas mal de scénarios. Franck Kita va devoir gérer énormément de dossiers en même temps puisque, en interne, près de dix mouvements sont évoqués d'ici mardi soir. De quoi poser des questions sur l'anticipation de ce mercato estival par la direction nantaise. Il ne faudra en tout cas pas se tromper afin de relever rapidement la tête en Ligue 2. Grégory Poirier aura aussi sans doute son mot à dire, lui qui réclamait du renfort après le match nul ramené de Guingamp samedi.

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La pression est donc forte au FC Nantes après la relégation de la saison passée et ce début d'exercice chaotique en Ligue 2. Les Kita sont plus que jamais critiqués et auront une belle occasion de répondre avec cette fin de mercato, alors qu'une vente du club est toujours dans les tuyaux. Grégory Poirier va donc attendre patiemment de voir ce qu'il se passera dans les prochaines heures à Nantes, et en même temps préparer la réception de l'AS Nancy lundi prochain.