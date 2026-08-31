Dix transferts en deux jours, coup de folie à Nantes
Waldemar Kita

Dix transferts en deux jours, coup de folie à Nantes

FC Nantes31 août , 11:30
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le FC Nantes se prépare à vivre une fin de mercato estival agitée. Les Canaris pourraient notamment réaliser jusqu'à dix mouvements dans les prochaines heures.
Le FC Nantes va mal en Ligue 2 et va devoir rapidement rebondir. Le visage montré sur la pelouse de Guingamp est toutefois porteur d'espoir pour les Canaris. Mais avant de se projeter vers une nouvelle journée de championnat, il faudra bien gérer la fin du mercato estival. Le FC Nantes ne manquera pas de travail, entre les départs et les arrivées. Il se dit du côté de La Beaujoire que près de dix opérations pourraient même être réalisées dans les prochaines heures.

Le FC Nantes va agiter le marché jusqu'à la fin 

Emmanuel Merceron indique en effet sur son compte X que les fans et observateurs nantais vont devoir se préparer à pas mal de scénarios. Franck Kita va devoir gérer énormément de dossiers en même temps puisque, en interne, près de dix mouvements sont évoqués d'ici mardi soir. De quoi poser des questions sur l'anticipation de ce mercato estival par la direction nantaise. Il ne faudra en tout cas pas se tromper afin de relever rapidement la tête en Ligue 2. Grégory Poirier aura aussi sans doute son mot à dire, lui qui réclamait du renfort après le match nul ramené de Guingamp samedi.

Lire aussi

Nantes : Le nouveau coach met déjà la pression sur KitaNantes : Le nouveau coach met déjà la pression sur Kita
La pression est donc forte au FC Nantes après la relégation de la saison passée et ce début d'exercice chaotique en Ligue 2. Les Kita sont plus que jamais critiqués et auront une belle occasion de répondre avec cette fin de mercato, alors qu'une vente du club est toujours dans les tuyaux. Grégory Poirier va donc attendre patiemment de voir ce qu'il se passera dans les prochaines heures à Nantes, et en même temps préparer la réception de l'AS Nancy lundi prochain.
Articles Recommandés
Rennes Trouve Son Nouvel Attaquant Cest Du Lourd
Rennes

Rennes trouve son nouvel attaquant, c'est du lourd

Alerte Au Psg Luis Enrique Exige Cette Recrue
PSG

Alerte au PSG, Luis Enrique exige cette recrue

Ol Une Offre A 80 Me Envoie Fofana En Angleterre
OL

OL : Une offre à 80 ME envoie Fofana en Angleterre

Om Mccourt Veut Virer Hoejbjerg La Juve Lui Vient En Aide
OM

OM : McCourt veut virer Hojbjerg, la Juve lui vient en aide

Fil Info

31 août , 13:00
Rennes trouve son nouvel attaquant, c'est du lourd
31 août , 12:40
Alerte au PSG, Luis Enrique exige cette recrue
31 août , 12:20
OL : Une offre à 80 ME envoie Fofana en Angleterre
31 août , 12:00
OM : McCourt veut virer Hojbjerg, la Juve lui vient en aide
31 août , 11:00
Lille-PSG : Eric Wattellier répond à la polémique
31 août , 10:30
OM : La DNCG bloque la signature de Ndombele
31 août , 10:00
Nantes : Le nouveau coach met déjà la pression sur Kita
31 août , 9:40
50 ME, Rennes choque la Premier League
31 août , 9:20
OL : Lyon signe l'énorme coup Youssouf Fofana

Derniers commentaires

OM : La DNCG bloque la signature de Ndombele

Vu son niveau c’est peut être mieux pour Marseille s’il vient pas

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

Et toi t'es bon a quoi hormis inventer des vies aux gens ??

OM : La DNCG bloque la signature de Ndombele

L'OL a dû faire baisser sa masse salariale de 40% la saison dernière, et vous semblez dans une situation similaire...

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

La nest pas la question, il aurait mis 100 milliard cest pareil si derrière t'as l'ambition de Lorient.. et ca cest pas normal, et toujours le sempiternel refrain de debile " tu as mis combien toi " lol moi jai pas eu la prétention de racheter L'OM...donc vue quon a pas mis un radis on doit rien exigé le supporter doit fermer sa gueule ??? Espèce de soumis va

OL : Lyon signe l'énorme coup Youssouf Fofana

@Juni Ca peut être frustrant, comme surtout(pour moi), une occasion qu'est le prêt, dans la situation sportive et financière de l'ol actuelle, de voir évoluer chez nous des joueurs qui n'auraient même pas daignés (je force un peu le trait, mais y a de ça),mettre notre club sur leur trajectoire de carrière. Endrick, Athekame, maintenant possiblement Fofana. Un jour, peut être que le club aura les arguments financiers et sportifs, pour avoir sous contrats ce genre de joueurs.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading