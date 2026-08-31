OM : La DNCG bloque la signature de Ndombele

L’OM est toujours dans l’incapacité d’enregistrer de nouvelles recrues en raison des restrictions imposées par la DNCG. Un cailloux dans la chaussure de Grégory Lorenzi, qui tient un accord avec… Tanguy Ndombele.

L’Olympique de Marseille s’apprête à boucler un mercato historique avec… zéro recrue. A moins de 48 heures de la date de clôture de ce marché des transferts, le club phocéen n’a pas été en mesure d’enregistrer la moindre recrue en raison des restrictions imposées par la DNCG. L’instance de contrôle financier du football français attend que l’OM réduise encore davantage sa masse salariale avant de donner son feu vert, ce qui n’est toujours pas le cas ce lundi. Bruno Genesio l’a d’ailleurs confirmé devant les médias après la défaite à Monaco, il ne devrait pas y avoir de nouveau joueur à Marseille d’ici mardi soir.

Un coup dur pour Grégory Lorenzi, qui n’a pas chômé cet été pour ficeler des accords avec plusieurs joueurs, dans le but d’être prêt à les faire signer au cas où l’OM soit enfin autorisé à recruter. Jean-Clair Todibo était par exemple d’accord avec le club phocéen, mais le défenseur français de West Ham a fini par s’impatienter et a signé au RC Lens. Une situation similaire est vécue par l’Olympique de Marseille avec un joueur à relancer : Tanguy Ndombele. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a confié que le directeur sportif marseillais avait un accord total avec l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais et de l’OGC Nice, actuellement libre de tout contrat.

L'OM veut relancer Ndombele

Une piste validée par Bruno Genesio, qui a travaillé avec l’international français à l’OL et qui se verrait bien le relancer et en faire l’un des éléments forts de son milieu de terrain. La piste ne fait pas rêver du côté des supporters marseillais, lesquels naviguent à vue et commencent sérieusement à se demander quelles seront les ambitions de l’Olympique de Marseille cette saison avec un tel effectif. Les deux jours à venir nous en diront plus à ce sujet alors que des joueurs comme Timber, Paixao, Emerson ou encore Aguerd sont susceptibles de partir en fonction des offres.