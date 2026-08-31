OM : McCourt veut virer Hojbjerg, la Juve lui vient en aide

L'OM s'apprête à vivre une fin de mercato mouvementée. Pierre-Emile Hojbjerg est plus que jamais sur le départ, alors que la Juve lui tend les bras.

L' Olympique de Marseille ne manquera pas de travail dans les prochaines heures. La direction phocéenne doit plus que jamais vendre afin de soulager ses finances. Les pensionnaires du Stade Vélodrome ont sans doute fait une croix sur de nouvelles arrivées, mais veulent en tout cas faire le nécessaire pour rassurer la DNCG. Parmi les candidats au départ d'ici mardi figure un certain Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois se sent bien à Marseille, mais pourrait bien finir par accepter une offre venue d'Italie...

Hojbjerg sur le départ, l'OM enfin soulagé ?

Selon les dernières informations de Tuttosport, la Juve va en effet tenter sa chance pour rafler la mise dans le dossier Hojbjerg. Luciano Spalletti apprécie particulièrement son profil et souhaite l'avoir dans son équipe. Pour se séparer du Danois, l'OM espère recevoir un chèque d'environ 15 millions d'euros. L'ancien joueur de Tottenham avait récemment provoqué la colère de Frank McCourt après avoir refusé de signer à Newcastle. Reste à savoir s'il aura changé d'avis pour désormais rejoindre les rangs de la Vieille Dame.

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L'OM doit drastiquement réduire sa masse salariale et le départ de Pierre-Emile Hojbjerg soulagerait le club phocéen. La Serie A s'est mise en tête d'aller piocher à Marseille en cette fin de mercato. Récemment, c'est Leonardo Balerdi qui a rejoint les rangs de l'AS Roma. Tous les joueurs marseillais ont été placés sur la liste des transferts et les fans et observateurs du club vont devoir encore prendre leur mal en patience... C'est aussi le cas de Bruno Genesio, qui voit tous les éléments les plus importants de son effectif être susceptibles de partir. Et ça pourrait revoir ses plans pour le futur...