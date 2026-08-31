L’ASSE le vire, Liverpool saute sur l’occasion

Mis à l’écart depuis le début de la saison, Djylian N'Guessan devrait quitter l’AS Saint-Etienne dans les prochaines heures. L’attaquant stéphanois s’apprête à rejoindre Liverpool qui négocie les derniers détails de son transfert.

Alors que Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin restent coincés dans le Forez, c’est un autre attaquant qui se prépare à quitter l’AS Saint-Etienne . Djylian N'Guessan va couper le cordon avec son club formateur et c’est tout sauf une surprise. On sait depuis plusieurs mois que le jeune Stéphanois refuse de prolonger son contrat qui expire en juin 2027. Dans ces conditions, et même si le jeune talent reste considéré comme un grand espoir, la direction des Verts se voit contrainte de le transférer cet été afin d’éviter son départ libre l’année prochaine.

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En toute logique, Djylian N'Guessan n’a pas manqué de sollicitations. Son nom était notamment associé à l’Eintracht Francfort et à Tottenham en début de mercato . Mais le pur produit de l’AS Saint-Etienne se dirige plutôt vers une destination encore plus séduisante. Selon les informations de Foot Mercato, l’attaquant qui vient de fêter ses 18 ans dimanche devrait signer à Liverpool. Les deux clubs ont bien avancé dans les discussions et règlent actuellement les derniers détails d’une opération dont les montants n’ont pas encore filtré.

Bien évidemment, étant donné la situation contractuelle de Djylian N'Guessan, le transfert ne devrait pas coûter très cher. Le Stéphanois est seulement estimé à 4 millions d’euros sur le site de Transfermarkt. Une belle opportunité à saisir pour Liverpool qui considère l’international U20 français (7 sélections) comme un jeune talent à développer sur le long terme. C’est aussi un gros coup pour Djylian N'Guessan enfin délivré après sa mise à l’écart depuis le début de la saison. Reste à connaître le plan des Reds dont la concurrence dans le secteur offensif pourrait les inciter à prêter leur nouveau venu.