Rennes signe gratuitement un attaquant qui brille en Ligue 1

Auteur d’une excellente saison sous les couleurs du Havre avec 8 buts et 5 passes décisives, Issa Soumaré débarque au Stade Rennais. Le club breton a finalisé sa venue pour zéro euro.

Très actif en ce début de mercato , le Stade Rennais a frappé un premier coup très malin avec la signature d’Adrien Thomasson , en fin de contrat avec le RC Lens. Le club breton a décidément le nez fin en ce mois de juin puisqu’un autre joueur de Ligue 1 va débarquer pour zéro euro. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le club entraîné par Franck Haise va voir débarquer Issa Soumaré, en fin de contrat avec Le Havre le 30 juin.

« Libre de tout contrat, Issa Soumaré devrait rejoindre le Stade Rennais. Feyenoord et Schalke 04 étaient intéressés mais le Sénégalais a choisi le SRFC » a publié le journaliste de Sky Sports sur son compte X. Une excellente nouvelle pour le Stade Rennais, qui s’octroie les services d’un attaquant polyvalent et déjà adapté à la Ligue 1.

I. Soumaré Sénégal • Âge 25 • Attaquant Ligue 1 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ailier gauche de formation, le Sénégalais de 25 ans a aussi joué en pointe et sur le couloir droit ces dernières années. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 en 2025-2026, il était le joueur offensif majeur de Didier Digard, qui l’a utilisé à 34 reprises. Le Stade Rennais représente une étape supplémentaire dans la carrière d’Issa Soumaré, qui ne cesse de monter en puissance après des passages à l’US Orléans, Quevilly, l’AJ Auxerre ou encore Le Havre.