Rennes : Rongier capitaine, l’erreur qui fait sauter Beye

Sur la sellette au Stade Rennais, Habib Beye pourrait payer au prix fort le choix d’avoir nommé Valentin Rongier capitaine cet été.

Les prochains jours s’annoncent décisifs pour Habib Beye. En poste depuis l’hiver dernier au Stade Rennais, l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille est sur un siège éjectable. Les matchs nuls contre Angers, Nantes, Lens et Le Havre ne passent pas en interne, où l’entraîneur de 47 ans est de plus en plus fortement contesté. Par ses dirigeants, qui lui mettent une énorme pression pour obtenir rapidement de meilleurs résultats, mais aussi par certains de ses joueurs. Seko Fofana et Brice Samba sont par exemple très favorables à un départ d’Habib Beye et n’ont pas manqué de le faire savoir à l’état-major breton.

Selon les indiscrétions de Walid Acherchour, le choix de nommer Valentin Rongier capitaine alors que l’ancien Nantais venait d’arriver est également très mal passé auprès de certains joueurs de l’effectif dont Seko Fofana. L’international ivoirien courtisait sans doute le brassard et n’a pas digéré ce choix. Autant d’éléments qui fragilisent aujourd’hui Habib Beye, dont le départ de Rennes pourrait être acté en cas de contre-performances face à Auxerre et Nice après la trêve internationale. « J’ai l’écho que ça pue, ça sent mauvais pour Habib Beye au Stade Rennais. Après Le Havre, on lui a fait comprendre. Aujourd’hui, c’est tendu, il y a beaucoup de tensions sur son avenir » a expliqué Walid Acherchour sur les ondes de RMC avant de poursuivre.

« Rennes reçoit Auxerre et Nice après la trêve, s’il passe la trêve, il y aura un ultimatum sur les deux prochains matchs. Sur l’histoire de Fofana et Samba, j’en avais déjà parlé en fin de saison (dernière). J’avais raconté que Fofana était sorti de l’équipe après le 4-0 contre Lyon, ça a avait été compliqué dans le vestiaire entre Beye et certains joueurs. Cette saison, il était question de ramener un n°1 bis car la fin de saison de Samba n’était pas bonne. Pour le coup, heureusement que Samba fait un très bon début de saison, sinon le classement ne serait pas le même. De ce que j’ai entendu, Fofana n’a pas perçu de la meilleure des manières que Beye nomme Rongier capitaine car c’est un ancien Nantais et qu’il vient d’arriver » a lancé le chroniqueur. Des informations peu rassurantes pour l’avenir de l’ancien consultant de Canal+, lequel ne doit pas passer une trêve internationale des plus sereines pour le moment.