Rennes : « Beye c’est mort », Fofana et Samba veulent sa peau

Rennes07 oct. , 13:20
parCorentin Facy
Après un début de saison laborieux, Habib Beye est déjà fragilisé au Stade Rennais. En cause, des résultats décevants et des cadres qui ne le soutiennent plus, dont Seko Fofana et Brice Samba.
Accroché pour la troisième fois lors des quatre derniers matchs, le Stade Rennais fait du surplace en Ligue 1. Le match nul contre Le Havre (2-2) est difficile à encaisser alors que l’équipe d’Habib Beye, comme à Nantes deux semaines plus tôt, menait 2-0 avant se se faire rejoindre. Loin d’être brillant dans le jeu, Rennes ne parvient pas non plus à être efficace à défaut d’être beau et n’engrange pas les points en Ligue 1. Cela commence à faire beaucoup pour l’ancien entraîneur du Red Star, déjà fragilisé après un début de saison très loin des attentes. En cause, les résultats et le jeu donc… mais pas seulement. Une partie du vestiaire breton a déjà lâché Habib Beye selon Daniel Riolo.
Problème pour l’ancien consultant de Canal+, ce sont surtout les tauliers du vestiaire, ceux qui ont un poids et de l’influence auprès des autres joueurs, qui ne sont plus dans le camp de Beye. Parmi eux, Brice Samba et Seko Fofana, lesquels ne veulent plus travailler avec l’actuel entraîneur du Stade Rennais selon notre confrère. « Habib Beye est en difficulté à Rennes, comme à peu près tous les entraîneurs de ce club depuis des années » estime d’abord Daniel Riolo dans l’After Foot avant de poursuivre. « À l'intérieur du clan des Lensois, il y a deux hommes très très forts, de par le poids qu'ils ont dans le vestiaire, de par leur histoire et leur salaire, c'est Samba et Fofana. Et il se trouve que ça ne colle pas avec Beye » poursuit le consultant, puis ce dernier de conclure.

« Et ces deux-là ont décidé qu'ils auraient la peau de Habib Beye. Après le match à Lens, Brice Samba va dans le vestiaire des Lensois - il y avait Rongier également mais lui soutient Habib Beye - pour tailler le coach. Seko Fofana et surtout Brice Samba ont décidé que Beye c'était mort, que ce n'était pas un bon coach, qu'ils n'avaient pas envie de bosser avec lui et que ça n'allait pas » note Daniel Riolo, qui ne donne pas cher de la peau de l’entraîneur du Stade Rennais au vu de l’avis tranché de plusieurs cadres de son vestiaire à son sujet. Un coup dur pour l’ancien coach du Red Star, prolongé automatiquement cet été après avoir sauvé le club de la relégation et qui pourrait être le premier coach de Ligue 1 limogé cette saison.
