« C'est inadmissible » : Habib Beye rend fou Rennes

Rennes06 oct. , 9:20
Sur la pelouse du Stade Océane au Havre, le Stade Rennais a une nouvelle fois manqué l'occasion de repartir avec les trois points. Une énième déception pour Walid Acherchour qui n'a pas manqué de le faire savoir.
Le week-end précédent, Habib Beye et le Stade Rennais s'étaient attirés la foudre en ne parvenant pas à remporter un match joué dans son intégralité - à quelques secondes près - en supériorité numérique. Face au RC Lens, les Bretons s'étaient contentés du match nul (0-0) sans même réussir à montrer un football plus séduisant que leur adversaire du soir. Le match d'après, face au Havre, allait logiquement être scruté de près. Après avoir mené au score par deux buts au bout d'une demi-heure de jeu à peine grâce à deux réalisations de Breel Embolo et d'Esteban Lepaul, les Rouge et Noir se sont effondrés et sont repartis bredouilles du Stade Océane ce dimanche 5 octobre (2-2). Une nouvelle performance décevante, notamment pour Walid Acherchour qui estime que la dynamique rennaise actuelle est « inadmissible ».

L'attentisme de Habib Beye visé, Rennes n'avance pas

« Encore un résultat très décevant pour Rennes avec un scénario qui se répète. Un attentisme post 0-2 en jouant la carotte devant, plus aucun contrôle du match, une fébrilité face à l’intensité adverse. Faire 3/12 pts contre Lorient, Angers, Nantes et Le Havre.. c’est inadmissible. (...) Quand je parle d’attentisme, il y a aussi celui de Beye. Changement poste pour poste avec Fofana, Tamari à 2-2 à la 90eme. Il doit pouvoir trouver les solutions pour redynamiser son équipe quand ça tangue. C’est encore pas le cas ce soir », s'est exclamé le consultant RMC sur son compte X (anciennement Twitter).
Le caractère insipide de la copie du Stade Rennais est notamment marqué par la faible propension de l'équipe de Habib Beye à trouver des solutions offensives. Le niveau global du match était relativement faible, pourtant, les Bretons n'ont réalisé que 3 tirs cadrés. Pour l'entraineur rennais, ça commence à chauffer fortement pour sa place sur le banc.
1
