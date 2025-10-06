« C'est inadmissible » : Habib Beye rend fou Rennes

Je le trouve pas mauvais dans le jeu. Il peut encore mieux faire, mais c'est pas parce qu'il fait un raté devant le but, qu'il faut le fusiller. Ce n'est pas un flop. La saison sera longue et il aura l'occasion de nous aider, j'en suis certain.
il a fait une super preparation, mais on lui a mis Vermerren. O Riley devant lui. d un coup il est descendu de 2 crans dans la hierarchie. dur pour lui
@Dirtyshady41 Oui, c'est certain. Celà demande une grosse débauche d'énergie tout le même et avec un match tous les 3 jours c'est pas évident pour les joueurs, et relâchement en fin de match est toujours possible. On a vécu ça certaines années à l'OM où on a du faire ça avec un effectif limité (années Bielsa ou Tudor), et finir la saison a été compliqué ;). Mais ce que vous faites depuis le début, personnellement je m'y attendais bas. Le talent de votre coach doit y faire aussi.
Quelle vulgarité , cpmment un site peut laisser ce genre de coms de cailleras ??
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Et même le processus de 0-2, on est loin de la mi-temps de Nantes. J’ai trouvé ça froid, clinique et mieux organisé avec Rongier en pointe basse. Tu exploites les erreurs avec un Lepaul tres inspiré (deviation sur le premier, but HJ et but).