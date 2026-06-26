Rennes recrute la doublure de Samba (officiel)

Tu te fous de la gueule du monde là ! Mdr Vous n'arrêtez pas... toi et tes potes de ne parler que du PSG tout en tapant sur la tête de Kylian Mbappé. Bandes de truffes ! ^^
Tu le fais exprès... ou tu es toujours aussi con à longueur de temps ? Mdr
Il a bien marqué trois but pour l'Equipe de France. On notera le rôle important de Kylian Mbappé et Michael Olise. Bref... l'Equipe de France va vraisemblablement rencontré La Suède.
On a presque nos seizièmes , huitièmes et quarts Allemagne / Paraguay France / Suede Afrique du Sud / canada pays bas / Maroc
Les votes sont truqués depuis fort longtemps. Le Ballon ne vaut plus depuis au moins 20 ans.
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𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘕𝘪𝘤𝘰' 🆕 Champion de France de Ligue 2 avec Troyes, Nicolas Lemaître s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Rouge et Noir. Le portier de 29 ans a notamment évolué à 109 reprises en deuxième division. Une arrivée validée par @hellowork.