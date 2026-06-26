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Rennes recrute la doublure de Samba (officiel)

Rennes26 juin , 23:30
parGuillaume Conte
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Le Stade Rennais poursuit son mercato discret mais efficace, en recrutant le gardien de Troyes Nicolas Lemaitre, qui sera la doublure de Brice Samba la saison prochaine. Le gardien, champion de Ligue 2, a signé jusqu’en 2028 avec Rennes.
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Derniers commentaires

Dembélé et les Bleus assument leur statut

Tu te fous de la gueule du monde là ! Mdr Vous n'arrêtez pas... toi et tes potes de ne parler que du PSG tout en tapant sur la tête de Kylian Mbappé. Bandes de truffes ! ^^

Dembélé et les Bleus assument leur statut

Tu le fais exprès... ou tu es toujours aussi con à longueur de temps ? Mdr

Dembélé et les Bleus assument leur statut

Il a bien marqué trois but pour l'Equipe de France. On notera le rôle important de Kylian Mbappé et Michael Olise. Bref... l'Equipe de France va vraisemblablement rencontré La Suède.

La France a 98 % de chances de jouer la Suède en 16e

On a presque nos seizièmes , huitièmes et quarts Allemagne / Paraguay France / Suede Afrique du Sud / canada pays bas / Maroc

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Les votes sont truqués depuis fort longtemps. Le Ballon ne vaut plus depuis au moins 20 ans.

Ligue 1

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Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
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00000000
10
LOSC Lille
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Angers SCO
00000000
12
Le Havre
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Troyes
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18
Lorient
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