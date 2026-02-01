Rennes : Offre folle pour une pépite d’Angers

ICONSPORT_282660_0134
S’il y a bien une équipe qu’il faudra suivre en cette fin de mercato hivernal, c’est le Stade Rennais. En plus de la signature potentielle de Yassir Zabiri en provenance du FC Famalicão, les Bretons souhaitent également boucler un renfort offensif.
Le Stade Rennais a encore plusieurs chantiers à régler d’ici la clôture du marché des transferts hivernal, d’autant plus que les Rouge et Noir traversent une nouvelle période assez délicate en Ligue 1. La direction bretonne entend ne pas se tromper afin d’apporter une réelle plus-value à l’effectif d’Habib Beye. Les pensionnaires du Roazhon Park sont très avancés dans le dossier Yassir Zabiri, l’attaquant du FC Famalicão ayant déjà trouvé un accord contractuel avec le club breton. En plus du Marocain de 20 ans, le Stade Rennais souhaite également tenter sa chance pour un autre joueur offensif qui joue en Ligue 1.

Rennes veut faire deux coups XXL ces prochaines heures 

Selon les dernières informations de RMC, les Bretons sont en effet chauds à l’idée de s’attacher les services de Prosper Peter, attaquant du SCO d’Angers. Une offre a même été transmise au club angevin, à hauteur de huit millions d’euros, bonus inclus. Reste désormais à connaître la réaction d’Angers face à cette proposition. Pour rappel, le SCO devrait perdre Sidiki Chérif, tout proche de s’engager avec Fenerbahçe. Dès lors, Rennes devra sans doute consentir à un effort financier supplémentaire pour convaincre Angers de lâcher Prosper Peter.

La récente débâcle rennaise sur la pelouse de l'AS Monaco, ce samedi à Louis II, a plongé un peu plus les Bretons dans l’incertitude. Habib Beye va rapidement devoir faire prendre la mayonnaise, sous peine de se mettre lui aussi en danger. Les prochaines heures s’annoncent déterminantes pour la saison des Rouge et Noir, qui soufflent le chaud et le froid depuis le début de l’exercice et restent encore loin de leurs objectifs.
